Zilele în care sunt dezlegări la vin și la pește în Postul Paștelui. Ce trebuie să faci dacă nu vrei să consumi nici atunci

Postul Paștelui este considerat cel mai aspru post dintre toate de peste an. Acesta durează 40 de zile și are scopul de purifica sufletul și trupul credinciosului și de a se apropia astfel mai mult de Dumnezeu. Însă a posti nu se referă numai la mâncare ci și la înfrânarea de la alte păcate cum ar fi mânia, invidia, clevetirea, etc. În Postul Paștelui există doar două zile de dezlegare la pește și alte șapte de dezlegare la vin și ulei. Iată ce trebuie să faci dacă vrei să ții post de la astfel de alimente și în aceste zile.

Zilele din Postul Paștelui în care sunt dezlegări la pește

Cele 40 de zile pe care noi ar trebui să le ținem cu post și rugăciune au o simbolistică aparte. Acestea reprezintă numărul de zile și nopți în care Iisus Hristos a postit înainte ca El să înceapă propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu și înainte de a se înfățișa lumii drept Mântuitorul. Postul l-a ajutat pe Hristos să înfrunte toate ispitele diavolului.

Abținerea de la orice fel de mâncare de origine animală în această perioadă are scopul de a întări sufletul și trupul și dacă ar fi să vorbim din punct de vedere nutrițional reprezintă o adevărată cură de detoxifiere a organismului.

În Postul Paștelui există și anumite zile în care se dă dezlegare la alimente precum pește, fructe de mare, vin și ulei.

Dezlegarea la pește are loc doar în două zile pe întreg parcursul postului. Acestea sunt ziua când se prăznuiește Buna Vestire și Duminica Floriilor. De Buna Vestire, oamenii pot consuma carne pește pentru a-I urma exemplul Mântuitorului, care a mâncat pește fript și fagure de miere după Învierea sa. Iar de Duminca Floriilor, cea de dinaintea Învierii, se sărbătorește Intrarea Domnului în Ierusalim.

Dezlegare la vin și ulei

Vinul și untdelemnul sunt alte două alimente pentru care se dă dezlegare în Postul Paștelui. Se face dezlegare la ele deoarece acestea sunt alimente de bază în alimentația de zi cu zi. Acestea sunt considerate medicamente naturale dăruite omului de către Dumnezeu.

În Postul Paștelui sunt șapte zile în care avem dezlegare la untdelemn și vin. Acestea sunt:

9 martie

13 martie

20 martie

27 martie

3 aprilie

10 aprilie

16 aprilie

Ce trebuie să faci dacă totuși vrei să postești fără a mânca aceste alimente

Dezlegările la pește, vin și ulei nu au caracter obligatoriu. Dacă vrei să ții postul în continuare, fără aceste dezlegări, cu atât mai bine. Însă pentru asta este nevoie de binecuvântarea duhovnicului tău pentru a nu fi mânat de mândrie.