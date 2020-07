Zi importantă pentru Klaus Iohannis. Ce se întâmplă astăzi cu președintele României

Klaus Iohannis, președintele României, va vizita, miercuri, Institutul Cantacuzino, a informat Administraţiei Prezidenţiale.

Președintele Klaus Iohannis va face o vizită, astăzi, Institutului Cantacuzino, după cum a informat Administrația Prezidențială. Vizita şefului statului la Institutul Cantacuzino va avea loc la orele 17:00. Potrivit Administrației Prezidențiale, la finalul vizitei, preşedintele Klaus Iohannis va susţine o declaraţie de presă.

Institutul Cantacuzino a încheiat un parteneriat cu cercetătorii de la OncoGen pentru dezvoltarea unui vaccin împotriva coronavirusului.

România alocă 3,5 milioane de lei pentru descoperirea vaccinului împotriva COVID-19. Suma anunțată va crește dacă cercetările inițiale dovedesc că produsul dezvoltat de OncoGen și Institutul Cantacuzino dă rezultatele scontate.

Profesorul doctor Mircea Ioan Popa a spus că perioada de testare a veccinului este de 18 luni, astfel că în acest moment este foarte greu de spus când va ajunge vaccinul pe piață. Toate statele de pe mapamond încearcă să scoată un vaccin împotriva coronavirusului.

Astfel, Novavax Inc., una dintre companiile care lucrează la un vaccin împotriva COVID-19, va primi nu mai puțin de 1,6 miliarde de dolari prin programul Operațiunea Warp Speed a SUA.

Banii vor permite companiei să facă teste avansate pe oameni și să găsească o unitate de producție pentru a putea furniza 100 de milioane de doze până la sfârșitul anului 2020, a informat compania într-un comunicat de presă. De asemenea, acțiunile companiei au crescut cu 33% în tranzacțiile de dinainte de deschiderea bursei, după anunț.

Novavax este una dintre companiile farmaceutice care încearcă să dezvolte un vaccin împotriva virusului ucigaș. Programul Warp Speed al Administrației Donald Trump a finanțat mai multe companii, inclusiv Johnson & Johnson, Merck & Co., Pfizer Inc., Moderna Inc. și AstraZeneca Plc, pentru descoperirea vaccinului cât mai devreme.

Proiectul Warp Speed urmărește în acest fel să scurteze un proces care, de obicei, durează mai mulți ani. Programul este coordonat de generalul Gustave Perna, care conduce Programul pentru Dotări al Armatei americane, precum și de fostul director executiv al GlaxoSmithKline, Moncef Slaoui.