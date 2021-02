Zannidache, limbaj de mahala la Survivor. Derapajul care l-a șocat pe Moroșanu: ‘Ești un nimeni cu picturi pe față’

Scandalul dintre Elena Marin și Zannidache a atins cote maxime. În acest scandal a fost implicat și Moroșanu, acuzat fiind ulterior de Zanni că l-ar fi amenințat cu bătaia.

Cătălin Moroșanu i-a reproșat limbajul agresiv al lui Zanni, dar și comportamentul său.

Moroșanu (către Zanni): Tu nu ai realizat nimic în viața ta! Ești un nimeni! Nu ai niciun drept să ne spui nouă, mai stai la coadă. Dacă nu te lua Alex Velea, erai no name”, a spus Cătălin Moroșanu.

De altfel, Cătălin Moroșanu a spus și în interviu că nu îl place deloc Zannidache, chiar dacă are performanțe pe traseele din Republica Dominicană.

„Astăzi au căzut măștile, am văzut cu adevărat cine este acest Zannidache. Nu am ce să îi reproșez pe parte sportivă, este un om care a adus foarte multe puncte, dar pe parte umană și a ceea ce este el, este o persoană de cea mai joasă speță. (…) Nu poți să jignești o femeie, să o faci cotoroanță, să o faci în toate felurile în condițiile în care a realizat ceva în viața ei. Vine el, un copilaș de 24 de ani, care nu a făcut nimic în viața lui în afară de faptul că și-a făcut tatuaje și e cool chipurile. Eu am experiență de viață și vă spun, astfel de oameni nu o să reușească în viață. Zanni e un caracter de doi lei. (…) O să votez pe cineva care strică tot vibe-ul grupului și tot ceea ce am construit noi până acum”, adeclarat Cătălin Moroșanu din echipa Faimoșilor de la Survivor România 2021.