Zannidache intră în lumea actorilor din România. Ce rol va interpreta în serialul momentului de la Pro TV

Zannidache s-a reprofilat! Fostul câștigător al competiției Survivor lasă deoparte muzica și se axează pe alt domeniu. Mai exact, rămâne tot în zona artistică, dar de data aceasta îl vom vedea pe micile ecrane în calitate de actor. Vedeta a dezvăluit ce surpriză le pregătește fanilor.

Zanni este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. Se bucură de și mai multă notorietate de când a câștigat competiția Survivor și a demonstrat ce abilități sportive are, dar și cât este de puternic și ambițios.

Mulți îl știau încă dinainte, fiind de meserie artist, dar se pare că acum s-a reprofilat. Nimeni nu se aștepta să îl vadă pe Zannidache într-o asemenea ipostază, dar se pare că joacă în serialul „Groapa”, de la Pro TV.

Va avea un rol interesant în producție, făcând parte din echipa lui Franco. Vedeta a mărturisit că a mai cochetat cu televiziunea, dar a fost o noutate pentru el să filmeze pentru un film. Se înțelege bine cu colegii, cu toată producția și speră că va ieși ceva bun din această experiență.

„În trecut, am mai cochetat cu această zonă a televiziunii, așa că știam la ce să mă aștept, dar a fost prima dată când am filmat pentru un serial. Trebuie să recunosc că am fost entuziasmat, pe alocuri.

Oamenii mă cunosc, știu că eu am felul meu de a fi, un haz și o șmecherie aparte, care mă ajută să mă înțeleg bine cu toată lumea, și așa a fost și cu echipa de producție”, a mărturisit Zanni.