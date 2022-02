Zannidache, dezvăluiri tulburătoare în fața lui Cătălin Măruță. Îți vor da lacrimile

Zanni, fostul Faimos de la Survivor România și marele câștigător al sezonului trecut, a venit în platoul emisiunii La Măruță, unde a făcut mărturisiri tulburătoare despre copilăria sa la orfelinat, dar nu numai. Zannidache a vorbit și despre perioada adopției, dar și de ce a ajuns să fie cunoscut mai mult ca „băiatul dur” din showbizul românesc.

Zannidache, dezvăluiri tulburătoare în fața lui Cătălin Măruță

Zanni a venit în platoul lui Cătălin Măruță și a povestit drama trăită la orfelinat, acolo unde a stat până la vârsta de șase ani, când a fost adoptat de „mama Teo”.

„Cine este Zanni? Zanni nu este un băiat abandonat, ci este un băiat adoptat de oameni. Nu știu prea multe despre părinți. Nu-mi știu începutul, până la sase ani nu am știut nimic, nu știam dacă sunt băiat sau fată, pentru ca atunci cand ni se facea baie, ne bagau pe toți, baieți și fete. Ne spălau cu furtunul. Nu știam că exista mama și tata, nu știam când e ziua mea, chestii de bază pe care eu nu le-am cunoscut până la 6 ani. Doar mâncare, bătaie,dacă făceam ceva, ca un animal eram, nu conștientizăm nimic. Sunt convins că și acum mai sunt copii bătuți, abuzați (n.red. în orfelinate). Îmi aduc aminte și acum adopția. Știam că se întâmpla ceva cu viața noastră, că plecăm cu toții, pe rând, spre mai bine. Ne aliniau ca la armată, stăteam drepți, iar persoana care făcea adopția se uita la noi ca la animale. Noi nu știam pe cine va alege. Speram și eu să fiu luat. Într-o zi nu am mai vrut să fiu ca un exponat și am zis ca nu mai vreau să plec nicaieri. Îmi pierdusem răbdarea. Eu m am dus singur în părculeț, mă dadeam în leagan și chiar când se făcea alinierea, am fost văzut eu, atârnat de bară. Doamna Teo m-a ales pe mine, nu conștientizam prea multe. Am așteptat o zi – două, ca sa facă actele. Am ajuns apoi acasă la doamna, am văzut cum e sa stai în societate, aveam mai multi frați sociali. Era asistent maternal. Era o organizație non-guvernamentală. Femeia era plătită să fie mama noastră. Mi-a fost mai bine, dar acolo a trebuit să mă transform”, a povestit Zanni.

Fostul Faimos de la Survivor România a spus că perioada de după adopție a fost una a transformării sale, dar și a multor obstacole.

„Eram un copil timid. La 9 ani am îndrăznit să zic pentru prima oară cuvântul „prost”, dar eram singur într-un parc, să nu fiu auzit de nimeni. Atât de naiv eram. Întotdeauna cei mai mari se iau de cei mici. A fost ca o junglă, trebuia să mă supun fraților mai mari. La vârsta de 12 ani nu am mai acceptat să iau capace. Autoparare, cum puteam eu, că eram o mână de om. Am ajuns foarte rece acum, pentru că de cate ori am iubit și am vrut să fiu iubit, mi s-au taiat crengile. Am rămas… Mama adoptivă nu a putut avea grijă de mine ca de un copil, pentru ca trebuia să împartă iubirea la atâția. Dar a depus efort. Era totuși mai mult un job… Am cunoscut-o și pe mama biologică, nu am ură, o știu, dar nu o cunosc prea bine. Nu aș vrea să o găsesc, nu există dorința asta în mine. Cât despre tata, cineva a glumit pe internet că îl știe și vreau și eu să îl văd, ca să văd de unde am ieșit eu, „un soldat”, așa cum m-a făcut viața. Oare tata merită să fie tata? Niciodată nu mi-a plăcut postura de victima. Nu există să eșuez”, a spus Zanni.

Zannidache a vorbit și despre originile sale grecești, dar și despre relația cu cea care l-a crescut.

„Eu mă trag din Grecia, bunicul a locuit în Grecia și s-a stabilit în România. (…) Pe unde am fost, am fost dat afară, pentru că mă revoltam. Spre exemplu, profesoara, atunci când o supărăm, spunea „Zannidache nu are mama și tata, stă la camin”. Mai știu și acum cum le cheamă pe aceste profesoare. Și mama Teo mai făcea asta. (…) Dacă ajungeam un boschetar pe stradă și nu aveam memorie, poate acum nu îi părea rău… (n.red. pentru cele spuse). Nu am uitat, am încă frustrarea în mine. Am luat legătura cu ea, dar când îmi aduc aminte mai retrăiesc momentele”, a conchis Zannidache.

Zannidache este fostul câștigător al competiției Survivor România. Acum, el are și un proiect la Pro TV, pe Voyo.