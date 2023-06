Ce a zis Alex Velea despre scandalul cu Zanni. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, între ei: „Îi urez baftă!” EXCLUSIV VIDEO

Alex Velea face bani din muzică, dar l-a prins și actoria, un domeniu în care și-a făcut debutul în 2008. Artistul a mai bifat un rol în pelicula “Tigru”, premiată recent la Tiff și care va intra în cinematografe la toamnă. Din interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, am aflat și ce a zis Alex Velea despre scandalul cu Zanni, dar și ce s-ar fi întâmplat, de fapt, între ei.

Alex Velea a fost prezent la Urban Party Unica 2023, eveniment care a avut ca tema anii de liceu. Cu această ocazie, artistul a vorbit pentru Playtech Știri, despre perioada respectivă din adolescența lui, dar și despre cel mai noi film în care a jucat, și s-a aflat și ce a zis Alex Velea despre scandalul cu Zanni, de ce Zanni și el au încetat colaborarea.

Alex Velea a spart gheața în cinematografie în 2008, când a fost distribuit în producția “Un film simplu”. Au urmat apoi “Nașa” în 2011, “Selfie” în 2014, “Zăpada, ceai și dragoste” în 2020, iar din toamnă revine pe marele ecran în “Tigru”. Artistul promite că nu se va opri aici.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, iubitul Antoniei a recunoscut că deabia așteaptă să joace în următorul film, semn că experiențele trăite pe platourile de filmare i-au plăcut. Artistul face parte din distribuția primului lungmetraj regizat de Andrei Tănase, filmul fiind inspirat de fapte reale petrecute la Sibiu în 2011.

Playtech Știri: Cum erai în liceu?

Ai avut probleme cu vreun profesor?

Care erau materiile care îți plăceau cel mai mult?

Ai jucat într-un film, Tigru. Cum a fost?

Este un film în care am jucat, în regia lui Andrei Tănase. A fost premiat la Tiff, felicitări întregii echipe! Sunt bucuros că am făcut parte din acest proiect, sper că m-am descurcat bine și deabia aștept să joc în următorul.

Cum a fost la casting? Ce rol ai?

La casting am avut un rol de învățat, l-am jucat și le-a plăcut, m-au ales! Lui Andrei i-a plăcut de mine, a considerat că o să fac față situației și cred că a făcut o alegere bună.

Ai avut emoții la filmări stând lângă acel tigru?

Am emoții mereu și când cânt, emoțiile sunt inerente, nu ai cum să nu ai. Am emoții de bun augur, mi se strânge inima, simt golul acela în stomac, dar după care trebuie să fac ce am de făcut.