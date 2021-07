Zanni va câștiga Survivor România 2021? Cine a scăpat porumbelul chiar azi

Artiștii Alex Velea și Antonia sunt familia pe care Zanni de la Survivor România 2021 o are în țară, dar și cei mai acerbi susținători ai săi.

Alex Velea și-a arătat, de altfel, susținerea față de Zanni, pe care l-a ajutat să se lanseze și de care acum este foarte mândru. Artistul a admis că el și iubita sa au urmărit fiecare ediție a competiției din Republica Dominicană și că ei își doresc ca acesta să revină în România cu trofeul.

„L-am susținut pe Zanni cu sufletul la gură și abia așteptăm să îl vedem acasă cu trofeul. Cred că și-a lăsat o parte din sufletul lui acolo, sunt foarte foarte mândru de el. Avand in vedere trecutul lui extrem de greu, am fost sigur ca o sa reziste pana la final. Principalele impedimente pentru mine ar fi dorul de familie, dar la el sunt putine persoane de care sa ii fie dor, si foamea, dar Zanni era obisnuit, a făcut foamea de cand era mic, prin camine, prin orfelinate, era obisnuit cu genul asta de trai si eram sigur ca o sa reziste pana la final.

Eu cred că vectorul care il conduce si dorinta de a castiga este aceea de a avea o casa pentru ca a trait fara un acoperis deasupra capului si cu banii stransi acolo ar putea sa isi ia o casa. Nu vreau sa il victimizez, dar e purul adevar. Survivor nu e un concurs al cazurilor sociale, dar a luat totemul de imunitate de atatea ori, a adus atatea puncte, s-a descurcat din punct de vedere social, nu a facut niciunul dintre concurenti ce a făcut Zanni. Noi strigam în casă „Hai, Zanni!”, am trăit la maximă intensitate toate momentele, ne bucuram ca si cum am fi fost acolo si ar fi fost punctul nostru. Chiar daca a avut clinciuri cu Elena Marin, sunt sigur ca in final o va respecta, va ramane intre ei o relatie de amicitie. (…) El nu a gresit cu nimic, a fost genial în tot ce a făcut. El a spus totul franc în față, nu a avut nicio reținere”, a declarat Alex Velea la Ștafeta mixtă.