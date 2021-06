Fulgy, mesaj neașteptat către Antonia și Alex Velea. Ce a transmis fiul Clejanilor

Scandalul neașteptat dintre Velea și Fulgy este alimentat din nou de celebrul fiu al Clejanilor. De data aceasta are loc o răsturnare de situație. Ce mesaj neașteptat le-a transmis acum solistul celor doi amorezi? Fanii sunt surprinși de declarațiile recente ale tânărului de 23 de ani.

Scandalul dintre Antonia, Velea și Fulgy a fost unul neașteptat, mai cu seamă că în primele mărturii băiatul Clejanilor a subliniat că cei doi formează un cuplu extraordinar pe care îl ia drept model. Cel din urmă a mai spus tot atunci că Velea nu are nicio implicare în scandalul cu drogurile, ulterior demontând totul cu mesaje șocante în care îl făcea vinovat de lucruri grave.

Iată că în cadrul unui interviu pentru XNT de la Antena Stars a făcut pasul cel mare, iar Dan Manole le-a cerut iertare amorezilor pentru tot scandalul pe care l-a creat. Mai mult decât atât, tânărul a mai spus că se afla sub influența alcoolului la acel moment, motiv pentru care a spus vrute și nevrute.

Schimbarea radicală a băiatului a șocat pe toată lumea. Fiul Clejanilor și-a cerut scuze public de tot ce a spus despre celebrul cuplu, după ce a subliniat că nu a fost, de fapt, internat într-o clinică specializată, ci a fost acasă în tot acest timp.

Vedeta și-a cerut încă o dată iertare în fața familiilor ambilor artiști, argumentând că în viață mai sunt suișuri și coborâșluri.: ‘Alex Velea, îmi cer scuze față de tine, față de familia ta, față de familia Antoniei, față de ea și de copiii lui frumoși care nu au nicio vină, dar așa s-a întâmplat, în viață mai ai scăpări, suișuri și coborâșuri.

Vreau să-mi cer scuze public tuturor fanilor mei, fanilor părinților mei pentru că ne iubește o țară întreagă. ‘Cu toate astea, fanii persoanelor publice sunt foarte confuze, mai cu seamă după noile mărturii.

”Am avut afirmații către Alex Velea și mi se susțin în continuare pentru că în seara în care mi s-a luat permisul am venit de la studioul lui unde s-au confirmat substanțe interzise, restul scandalul a pornit din cauza presei pentru că a scos o piesă și presa a zis că pentru mine a fost. Alex Velea a recunoscut că nu pentru mine era. Eu fiind sub influența alcoolului și separat de certurile pe care le mai aveam am vorbit prost și am aruncat în stânga și dreapta cu vorbe, dar de la vorbe la fapte e cale lungă…”

Fulgy