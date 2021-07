Sebastian Chitoșcă, cerere în căsătorie după Survivor România. Ce vrea să facă alături de Zanni

Sebastian Chițoșcă, fostul concurent Survivor, este în culmea fericirii. Faimosul și-a cerut în căsătorie iubita în direct. A încălcat regulamentul ca să îi scrie, iar asta că dorul de iubita lui l-a făcut să apeleze la acest gest disperat.

Alexandra și Sebastian Chițoșcă au trecut împreună prin clipe îngrozitoare. Tânăra a pierdut o sarcină, însă acum relația lor pare că evoluează frumos. Au reușit să treacă împreună peste acest moment dificil datorită înțelegerii și a iubirii dintre ei.

Fostul Faimos și iubita lui au făcut dezvăluiri neașteptate. El a povestit cum a reușit să încalce regulamentul și să îi trimită un mesaj partenerei sale.

„În primele săptămâni am fost foarte bucuroasă. Mai încolo a fost foarte greu, când mi-a trimis mesajul a fost capăt de linie”, a povestit Alexandra.

„Sufletul meu ardea și îmi zicea să trimit mesaj. A durat 2 minute.

Am intrat de pe profilul dominicanului și i-am trimis mesajul. Am scris repede, am dat send și am plecat, eu nu am așteptat să primesc răspuns. Important era să știu că ea l-a primit.

În momentul ăla îmi era frică că o să ies din motivul ăla, dar eram fiert să ajung acasă, să îmi văd soția. Eu sunt un om foarte corect, nu îmi place să încalc reguli, nu îmi place să fur, dar conjunctura a făcut în așa fel încât să fac treaba aia.

Dar nu am făcut nimic grav. În mintea mea era doar ce crede ea despre mine, că nu o mai iubesc de stau atâta. Am trecut cu bine peste acel moment. Na, ce să zic. Am făcut-o”, a povestit Sebastian Chițoșcă.