Ce iubit a mai avut amanta lui Reghecampf. Și Antonia a sărit s-o bată din cauza lui Alex Velea

Scandalul prespusului divorț dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan se adâncește. Au ieșit la iveală detalii incendiare despre amanta antrenorului.

Anamaria Prodan a vorbit pentru prima oară despre amanta soțului ei. Se pare că tensiunile dintre ei ar fi apărut din cauza unei femei cu care antrenorul a avut o relație amoroasă.

De aproximativ 8 ani de zile Reghecampf ar avea o amantă, căreia i-a făcut și un salon de înfrumusețare. Florentina Raiciu este femeia care i-ar fi stricat casa Anamariei Prodan, însă asta nu e tot.

Femeia a fost asociată cu mai multe vedete din showbizul românesc. Ea a fost surprinsă alături de Alin Ionescu, fostul soț al Cristinei Spătar, într-un club. Asistenta Tv de la Antena Stars a avut mai multe relații amoroase cu bărbați care aveau parteneră.

Blondina s-a despărțit de iubitul ei după ce acesta a văzut un videoclip în care ea a apărut într-o ipostază comprimițătoare cu un alt bărbat.

Se pare că Florentina a avut probeleme și cu Antonia, după ce i-a făcut avansuri lui Alex Velea. Frumoasa artistă ar fi vrut să o bată, după ce blondina s-a dat la Alex Velea pe față.

După ce a confirmat divorțul de soția lui, Reghecampf s-a abținut din a mai da declarații, însă Anamaria Prodan a început, pe de cealaltă parte, să vorbească despre ce se întâmplă în căsnicia ei.

Impresara a spus că cel care ar fi stârnit acest scandal legat de amanta lui Reghecampf este Gigi Becali. Ea a negat că între soțul ei și asistenta Tv ar fi orice legătură.

„Totul a început din ziua în care Gigi Becali a făcut ce a făcut și au apărut tot felul de nume de femei. Cu amantă de 8 ani, că Anamaria Prodan are și ea pe cineva.

Am mii de mesaje și toată lumea pune câte o întrebare. Toți mă întreabă… Familia este ok. Eu nu sunt femeia care a stat la mâna unui bărbat. Nu există că l-am luat de bărbat ca să am mașini sau altceva. (…) E jenant că în 2021 mai avem discuții de genul acesta.

Că are amantă de 8 ani și nevastă-sa doarme, stai că a furat averea familiei și a făcut nu știu cui salon. El era atunci antrenor la Steaua. Unde erau ăia 10-20 de mii de dolari pe care îi dădea… cum o cheamă?! Florentina, nu știu…, a declarat Anamaria Prodan într-o emisiune GSP, potrivit Impact.ro.