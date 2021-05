Zanni, uimit la Survivor România de minciunile lui Sindy: ‘Mi-a părut rău’

Zanni i-a surprins pe fanii Survivor România 2021 cu câteva detalii despre o concurentă mult discutată în cadrul emisiunii. Protejatul lui Alex Velea s-a săturat de minciunile pe care le-a servit Sindy tuturor. Ce a spus despre fosta Războinică?

O nouă ediție Survivor România 2021 aduce detalii despre cei care au părăsit competiția și părerea celor rămași în show despre ei. Sindy a reușit să câștige inimile multor telespectatori, dar nu și a celor din concurs.

Faimoșii s-au trezit după seara de consiliu de ieri și au avut dorința de a clarifica niște lucruri care îi măcinau pe unii dintre ei. Protejatul lui Alex Velea nu s-a abținut vreodată din a spune lucrurilor pe nume, iar exact la fel a procedat și acum.

Cântărețul a mărturisit că nu a empatizat cu ceea ce a reprezentat Sindy în show-ul din Republica Dominicană. Cel din urmă a susținut sus și tare chiar de față cu toți coechipierii că tânăra sportivă era prea ușor de influențat, iar la un moment dat a început să-i pară rău de ce se întâmplă cu ea.

„Sindy a mințit acolo la consiliul de eliminare când se lua de Maria și de Albert, că știe ea că Maria e falsă, că a făcut nu știu ce, dar o întreba lumea ce și nu mai știa ce să zică. Se pierdea în minciuni și continua și nu găsea niciun exemplu”, a mărturisit cântărețul în fața colegilor săi.

“Ea era frustrată și voia să treacă mai departe fără să argumenteze. Când am văzut-o că era foarte influențată de tot a început pară foarte rău de ea”, a mai detaliat artistul. “Era un pic naivă și un pic bleguță”, a continuat și Maria.

Amintim că Sindy a avut un conflict cu Raluca. Faimoasa și Războinica au avut un schimb de replici care a surprins pe toată lumea, mai ales că sportiva din tabăra albaștrilor a părut foarte docilă la începutul show-ului. Iată că timpul petrecut în Dominicană a făcut-o să răspundă altfel provocărilor. Cu toate astea, scânteia dintre ele s-a stins repede.

Raluca: Poate te iau de cozile alea si te duc in padure…

Sindy: Sau poate ca nu…

Raluca: Hai sa vedem cum e…

„Am avut o presimțire astăzi. Asta este, înseamnă că drumul meu s-a încheiat la Survivor, sunt foarte bucuroasă că am reușit să ajung până aici. O să plec cu capul sus, nu am niciun regret, sunt fericită, nu sunt tristă, nu absolut nicio problemă, sper ca câștigătorul să fie unul din echipa mea și le ureze baftă tuturor. Ce sa mai spun, mi-a placut, a fost frumos, ma duc la ai mei, acasa, oricum ma asteapta, am primit acel video, mi-au spus ca ma asteapta, au avut si ei o presimtire, telepatia noastra este foarte puternica”

Sindy