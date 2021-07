Mario Fresh și Alexia Eram, fiica Andreei Esca de la PRO TV, formează un cuplu de milioane, cu lipici la bani. Dacă Alexia câștigă mii de euro, din reclame, dar și din postările online, iată că și Mario Fresh contribuie serios la bunăstarea lor financiară. Reporterii Impact.ro au aflat câți bani câștigă Mario Fresh la evenimente.

Banul la ban trage, iar vorba e valabilă și-n cazul cuplului Alexia Eram-Mario Fresh care, la sfârșit de lună, înregistrează venituri de mii de euro. El face bani din muzică, ea din reclame:

”Mario este foarte dorit la spectacole, puștoaicele sunt înnebunite după el, are voce bună și este șarmant. El are tarife diferite – la baluri și cluburi ia 2.500 de euro, la spectacolele în aer liber ia 3.000 de euro, la evenimentele private cere 3.300 de euro, în străinătate-3.500 de euro. Pentru spectacolele din provincie, cere 3 camere la un hotel de minimum 3 stele, pentru cei 4 artiști din trupa lui”, ne-au spus apropiații artistului.

Mario Fresh sau Mario Galatan, pe numele său real, a fost premiant de mic. La doar 6 ani a luat Locul 1 la Festivalul Cerbul de Aur Junior, precum și la Festivalul Mamaia Copiilor. Iar în 2011 a ajuns în semifinala show-ului ”Românii au talent” (PRO TV), mentorul lui fiind, vreme de câțiva ani, Alex Velea.

Alexia Eram se descurcă și ea foarte bine cu banii, din reclame sau din postările pe conturile sociale, însă a recunoscut că pe perioada studenției, la Londra, Andreea Esca a ajutat-o financiar:

Dovadă că Alexia stă bine cu banii e și faptul că, în urmă cu 7 luni, și-a cumpărat un apartament cu trei camere:

”Sunt foarte mândră că am reușit să-mi cumpăr un apartament. Are 3 camere, este cochet și e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă și un mic ajutor de la părinți! Sunt fericită și recunoscătoare!”, a menționat ea, pe Instagram.

Mario Fresh și Alexia Eram s-au îndrăgostit în urmă cu 5 ani. Au făcut cunoștință prin intermediul Andreei Esca, la lansarea piesei lui Alex Velea „Ziua mea”.

Cei doi se adoră, dar au avut și momente când au fost la un pas să se despartă. Mario a declarat recent:

Iar ea a adăugat:

Mario Fresh e convins că fiica Andreei Esca, Alexia Eram, este femeia vieții lui:

”Am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a mai spus Mario Fresh, la Pro TV.