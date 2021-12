Zanni rupe tăcerea despre Ana Porgras. Cu ce fost concurent Survivor l-ar fi înșelat, de fapt

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Ana și Zanni? Cei doi foști concurenți de la emisiunea ‘Survivor România’ au fost unul din cuplurile preferate din show-ul sportiv. Cu ce fost concurent l-ar fi înșelat gimnasta?

Survivor România se pregătește de o nouă ediție, dar se pare că au rămas lucruri nespunse despre emisiune din trecut. Concret, Zanni dezgroapă un subiect neplăcut pentru a le răspunde întrebărilor fanilor.

Tânărul a lămurit cearta dintre el și Ana cu care a rupt oriceh legătură. În timpul acesta, fanii sperau să vadă mai multe scene apropiate cu ei în show-ul de la Kanal D și chiar să îi vadă într-o relație în afara proiectului.

Din păcate, solistul a rămas șocat de atitudinea și caracterul real al fetei și a susținut că a creat acest miraj al iubirii doar pentru a deveni mai cunoscută și pentru a se bucura și ea de puțin din notorietatea câștigată cu greu de protejatul lui Velea, mai ales după ce a câștigat ediția din 2021.

Invitat în podcast-ul ținut de Roxana Nemeș, Zanni a răspuns unui comentariu lăsat de un internaut pe Tik Tok în care a fost întrebat de relația cu Ana. Băiatul a mărturisit că a fost înșelat cu Jador în timpul competiției. Răspunsul lui Zanni a fost unul ironic, dar cei care îl iubesc au rămas totuși pe gânduri.

„Da, așa este. Ana m-a înșelat cu Jador. Poți să râzi cât vrei tu pe tema asta. Dacă e mai frumos decât mine, mai bogat, mai șmecher, nu poți să le ai pe toate. Ba da, el le are pe toate.

Ana Porgras a fost și ea învitata Roxanei în podcast în urmă cu o lună, moment în care a vorbit în premieră despre relația cu actualul iubit, dar și despre momentele cu artistul din care urmăritorii show-ului au înțeles că urmează o poveste de dragoste între ei în toată regula.

„Tot ce s-a întâmplat după, nu mi-a plăcut în mod special, dar cred că lumea a înțeles în mod special cine am fost eu când am intrat în show-ul respectiv și tot la fel când am ieșit. Tot ce s-a întâmplat după, cred că așa a fost să fie.

Habar nu am, nu știu de ce s-au întâmplat lucrurile așa, dar repet lumea știe că am intrat acolo drept o campioană. Că s-au întâmplat și s-au vorbit lucruri după, asta e”, a declarat atunci Ana Porgras.