Zanni, părere sinceră despre unul dintre concurenții Survivor România: ‘Ești retardat și îmi place’

Zanni și Sebi au vorbit despre prietenia care îi leagă. Iată în ce relații au rămas după terminarea competiției. Se știe că în emisiune cei doi au fost prieteni. Dar cum se înțeleg acum?

Cei doi au vorbit și despre momentele prin care au trecut în Republica Dominicană, dar și despre pactul pe care l-au făcut în competiție.

Sebi- Asta cu gelozia nu am auzit-o..

Probabil oamenii se așteptau ca eu să stau în spatele lui Zanni, să fiu umbra lui, să îi iau din succesul lui. Eu am avut succesul meu, la momentul meu, când am fost fotbalist. El trebuie să se bucure singur de tot ce are. Prietenia nu constă în dacă mă afișez cu Zanidache peste tot unde el sau unde sunt eu.

Noi am ținut legatură, dar să zic o data la câteva zile ne-am contactat să vedem dacă suntem bine. Noi am ramas prieteni, dupa ce ne-am certat în fiecare zi in junglă. Nu ma enervă ceva la Zanni anume. Acolo eram nervoși toti. Noi am fost cum eram noi ca oameni. Nu ne menajam, pe noi nu ne interesa. Învățam ceva din cearta aia.