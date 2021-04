Zanni de la Survivor, mesaj incredibil din partea Floricicăi Dansatoarea. Ce i-a transmis

Floricica Dansatoarea i-a transmis un mesaj lui Zanni, de la Survivor. Ea este o fană înfocată a competiției Survivor, așa că a ținut să transmită un mesaj pentru concurentul ei preferat.

Floricica Dansatoarea a postat pe pagina ei de Tik Tok un videoclip în care le-a dezvăluit fanilor că îl susține pe Zanni de la Survivor. Ceea ce a făcut-o pe Floricica să îl susțină pe Zanni este faptul că amândoi au fost crescuți la orfelinat, iar povestea tânărului a impresionat-o pe aceasta.

Zannidache are o poveste de viață impresionantă Tânărul a fost crescut în orfelinat, după ce a fost abandonat de mama lui.

El a povestit în trecut chinurile și lipsurile prin care a trecut. Își dorea foarte mult să fie liber, așa că a fugt de la cămin.

„Cand am iesit (n.r. din orfelinat) am simtit ca e cea mai frumoasa zi din viata mea. Am simtit ca am scapat, am evadat. Le-am dat motive sa ma dea afara, pentru ca eram tot timpul revoltat. Puneam mult pret pe libertate, era mai importanta decat mancarea si un loc de dormit. Era ca o puscarie, bataie, pedepse incontinuu, nimeni nu vorbea cu noi. Am gasit un camin de nefamilisti cu chirie, era 100 de lei.

Era un camin pentru sobolani, era o mizerie de nedescris. Am stat acolo doi ani de zile, singur. Atunci m-am cunoscut, am inteles cine sunt, ce vreau de la mine, de la viata, ce doresc sa fac”, a spus Zanni în trecut.