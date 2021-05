Youtuberii români cărora le scad încasările și vizualizările zilnic. Erau cei mai urmăriți, dar au devenit irelevanți și au probleme cu legea

Fanii lor i-au dat dispăruți deja de o bună vreme pentru că au renunțat să mai crească marile comunități pe care le aveau. Care sunt youtuberii români care de la faimă au ajuns din nou la vizualizări șocant de puține?

Youtuberi care s-au culcat pe-o ureche! Tinerii au atins rapid faima, iar la fel de rapid au și pierdut-o

Mediul virtual reprezintă acum un procent îngrijorător de mare din lumea în care trăim, iar pentru mulți dintre tineri este chiar mai important decât cea pe care o au dincolod e ecrane. Acolo se dă startul, acolo se dă moda, acolo este ține marea finală pentru ca la ultimul nivel să vezi dacă ești sau nu plăcut de internauți.

Like-ul și comentariul lăsat în secțiunea de jos a video-ului sunt esențiale pentru cel care postează. Românii au început să digere conținut inspirat sau copiat de youtuberi din America sau Rusia cu câțva ani buni în urmă, dar nu exagerat departe de aceste vremuri.

Deși pare că YouTube-ul a fost mereu prezent, el a fost înființat în anul 2005. Iată că și românii s-au conformat cu noua „jucărie”, așa că au dat startul unei noi generații.

Dar cum rețelele te ridică, ele te și coboară, lucru pe care l-au simțit pe pielea lor unii dintre marii youtuberi români care au făcut printre primii diverse provocări sau scenete amuzante.

Printre „bătrânii” platformei se află: Ilie’s Vlogs, Zmenta (Mihai Țăranu), Alexandru Haș și Bromania. Nimeni nu se aștepta ca ultimul nume să facă parte din acest top, dar actorul a decis să nu mai posteze nimic de când a fost prins drogat la volan. Din acel moment, celebrul personaj a pierdut un număr bun de fani.

Ce spun specialiștii despre povestea tinerilor?

Vintila Mihailescu, sociolog: “De ce are mai multa priza decat idolii clasici, actorul acela sau cantaretul acela. Acestia erau idolii pana cum 5 ani sau 10 ani. Pentru noua generatie sunt tot o forma de autoritate, le permite sa vorbeasca pe limba lor, si sa spuna ceea ce simt ei nevoia sa spuna si sa o faca spontan. Asta inseamna sa fii autentic. Dare to be yourself. Ori pana acum 20-30 de ani iti era rusine sa fii tu insuti.”

Ciprian Fartusnic este directorul Institutului pentru Stiinte ale Educatiei: “Cea mai importanta resursa pe care o are un copil este atentia, el este din ce in ce mai atent cui o acorda si pe ce isi cheltuieste aceasta resurse. Video blogurile vin cu 2 lucruri foarte tentante. Vin cu lucruri care se intampla in viata reala si vin cu un limbaj foarte apropiat.”