WOW. Ce frumoasă este Cristina, soția lui Chef Florin Dumitrescu. Galerie FOTO

Chef Florin Dumitrescu este extrem de cunoscut în România și nu numai. De la începutul carierei în televiziune, fanii show-urilor de gătit au putut să o vadă și pe soția sa Cristina, cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Aceasta i-a făcut câteva vizite surpriză direct pe platourile de filmare, alături de fiicele chef-ului renumit.

Chef Florin Dumitrescu are o relație extrem de frumoasă cu Cristina Sima, cea care i-a dăruit două fetițe. Cei doi sunt extrem de îndrăgiți în mediul online datorită declarațiilor frumoase pe care și le fac și pentru fotografiile emoționante prin care transmit foarte multă iubire. Cei doi s-au întâlnit pentru prima oară la un restaurant unde Chef Florin Dumitrescu, fără notorietatea de acum, lucra ca bucătar.

„4 ani au trecut de când am oficializat relația și de când Sima a devenit Dumitrescu! 4 ani de când ne-am schimbat viața în bine, cu copii, cu rate la bancă și cu viața frumoasă de familie! Fosta Sima, actuala Dumitrescu, de când ne știm noi 2 au intervenit câteva schimbări radicale în viața noastră, dar parcă printre cele mai frumoase se află și cea în care am devenit domnul și doamna Dumitrescu 🙂 Te iubesc, doamna Dumitrescu! La mulți ani frumoși nouă 🙂 P. S. Fără declarații siropoase, dar îți mulțumesc că m-ai învățat ce înseamnă fericirea! „

Ea…jurnalistă, el…bucătar. Ea venise să afle totul despre un nou fel de mâncare, așa a început povestea lor. Vedeta a povestit cum s-a petrecut totul. „După degustare am căutat-o pe Facebook. Ei i-am spus „mi-ai apărut în lista de sugestii, Wow, ce coincidenţă, exact în ziua în care ne-am cunoscut!” Da’ de unde, am căutat-o eu!”, a mărturisit Chef Florin Dumitrescu. Iubirea lor a fost atât de mare încât nu s-a oprit doar la atât. S-au căsătorit, iar din iubirea lor au venit pe lume Ava și Mia.

„Ne facem foarte des surprize, cadouri, chiar și în momentele în care nu sărbătorim nimic anume, dar sunt câteva momente care ne-au rămas întipărite. În 2012, când a rămas însărcinată, am surprins-o de ziua ei de naștere cu un montaj în care toți prietenii și toți apropiații îi urau ”La mulți ani”. Iar anul trecut de ziua mea, când am împlinit 30 de ani, Cristina mi-a făcut un filmuleț cu poze de familie, filmuleț ce avea în fundal o piesă cântată chiar de ea. Un mix între ”Pas în doi” de la Bere Gratis, ”All of me” de John Legend și o piesă a Mariei Tănase”

