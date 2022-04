Will Smith a răbufnit la Jada, soția lui. Ce i-a făcut în propria sa casă l-a scos din sărite: „Nu trece pragul!”. Un schimb de replici aprins a avut loc între Will Smith și soția sa, Jada, după ce numele lor au umplut spațiul virtual în ultima perioadă. Astfel, Will Smith i-a transmis soției sale un avertisment prin intermediul rețelei sociale Instagram.

Will Smith, nervos nevoie mare pe Jada, soția lui. I-a cerut să înceteze totul, să nu treacă de „linia roșie”

Clipul, care are circa 49 de secunde, a fost filmat chiar de către Jada Pinkett Smith. Videoul a ajuns pe rețeaua socială Instagram Live, unde a înregistrat mii de vizionări din partea prietenilor virtuali ai cuplului controversat de la Hollywood.

Will Smith, în vârstă de 53 de ani, a ținut prima pagină a publicațiilor internaționale, după ce l-a pălmuit pe actorul Chris Rock în urma unei glume făcute de acesta la adresa soției sale, Jada Smith, conform NY Post.

Videoclipul de pe rețeaua socială a stârnit alte controverse despre familia Smith

Acum, videoclipul care a apărut a stârnit ample speculații cu privire la situația familiei lui Will Smith. Fanii celebrului actor a afirmat că acesta arată „incomod” și „anxios” în timp ce vorbește cu nevasta lui.

Inițial, Pinkett Smith a realizat videoclipul pentru a-și promova emisiunea „Red Table Talk”, însă mai apoi videoclipul îl arată și pe Will Smith în timp ce soția îi transmite „Ați putea spune că emisiunea a jucat un rol esențial în redefinirea relației noastre?”.

A profitat Pinkett de celebritatea soțului său?

După ce a văzut că Pinkett încearcă să se folosească de numele și imaginea lui Will Smith pentru popularitate în spațiul on-line, acesta se prezintă în fața camerei cu un răspuns cu totul și cu totul incredibil.

„Aș putea spune să nu începi să mă filmezi fără să mă întrebi”, spune îndrăgitul actorul de la Hollywood.

Soția lui Will Smith spune că se confruntă cu prostia în timp ce vorbește cu actorul

Pinkett Smith respinge inițial cererea soțului ei de a încheia filmarea, anunțându-i pe cei prezenți pe Live-ul de pe Instagram că „încă se confruntă cu prostia”. Confruntarea continuă între cei doi, apoi actorul este clar indignat și o avertizează pe soția sa de față cu toată lumea prezentă.