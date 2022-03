Prima reacție a comediantului Chris Rock după bătaia primită din partea lui Will Smith. Ce le-a spus fanilor

Comediantul Chris Rock încearcă să-și revină după momentul jenant trăit în timpul decernării Premiilor Oscar, atunci când a fost lovit de actorul Will Smith după o glumă făcută la adresa soției acestuia. Dacă până acum, actorul Chris Rock nu a pomenit despre acest incident, în timpul unui show de stand-up comedy, din Boston, acesta a vorbit pentru prima oară despre cele întâmplate.

Ce a scandat publicul lui Chris Rock

Actorul pălmuit de Will Smith, comediantul Chris Rock, a avut miercuri seară un spectacol de stand-up în Boston, eveniment la care au fost vândute toate biletele. Mulți dintre participanți au cerut informații referitoare la evenimentul petrecut în urmă cu patru zile, la cea de-a 94 ediție a Galei Premiilor Oscar.

Îmbrăcat într-o ținută albă, actorul Chris Rock a stârnit un val de aprecieri din partea cleor 1000 de fani adunați să-i urmărească reprezentația. După ce au aplaudat timp de două minute, Chris Rock i-a rugat să-l lase să înceapă spectacolul.

Acesta și-a început momentul întrebându-i pe spectatori cum le-a fost weekendul, făcându-le cu ochiul, semn că dispoziția sa era una bună, reușind chiar să se autoironizeze.

„Cum a fost weekend-ul vostru? Nu am idee despre ce s-a întâmplat, aşa că dacă ai venit să auzi asta, am o un întreg show pe care l-am scris înainte de acest weekend. Încă analizez ce s-a întâmplat. Aşa că, la un moment dat voi vorbi despre asta. Şi va fi serios şi amuzant”, a dezvăluit actorul, fără a menționa numele lui Will Smith pe scenă.

Pe parcusul momentului artistic, mai mulți spectatori au scandat numele lui Will Smith pe scenă, urmat de numeroase injurii, însă comediantul a ignorant momentele, continuându-și show-ul cu măiestrie. De asemenea, într-una dintre glumele făcute de actor, acesta a dezvăluit că viața sa este una bună, dacă nu ia în calcul câteva lucruri ciudate care I s-au întâmplat.

„Cu excepţia câtorva lucruri ciudate, viaţa este destul de bună acum”, a spus Rock mai târziu, în numărul său de stand-up.

Reacția soției lui Will Smith după ce a devenit subiectul principal al conflictului

Vă reamintim că actprul Will Smith i-a aplicat o palmă comediantului Chris Rock după ce acesta a râs de coafura Jadei Smith, care suferă de o boală a pielii care îi cauzează căderea părului. Gestul soțului a șocat-o cu siguranță și pe Jada Pinkett Smith, însă nu a comentat foarte mult pe acest subiect.

Actrița a postat pe Instagram un mesaj cu subînțeles, referitor la boala sa, dar și la incidentul din cadrul Galei Premiilor Oscar: „Este un anotimp al vindecării și eu sunt pregătită pentru el”, a fost mesajul soției lui Will Smith.

Urmărește momentul în care Chris Rock își amuză fanii cu explicațiile priind incidentul de la Premiile Oscar: