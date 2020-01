What’s Up, probleme de sănătate. Medicii i-au pus un diagnostic crunt

Fanii lui What’s Up s-au speriat în momentul în care artistul a postat pe rețelele sociale o fotografie din care reise că are probleme de sănătate. După ce a anunțat că are dublă hernie de disc, el a șters fotografia de pe Instagram.

What’s Up are probleme de sănătate

„Să fie un tatuaj?! NU, ESTE DOAR DUBLA MEA HERNIE DE DiSC. BiNE ai venit 2020! p.s. Arată frumos ca tatuaj!”, a scris What’s Up pe contul personal de Instagram, dar la scurt timp a șters fotografia pe care o postase, probabil din cauză că fanii l-au bombardat cu mesaje, din dorința de a afla care este starea lui de sănătate.

Este posibil însă să fie vorba doar despre o glumă făcută de artist, care ulterior nu a mai oferit niciun detaliu despre presupusele probleme de sănătate.

What’s UP este un cântăreț și textier român. Notorietatea artistului a crescut considerabil în momentul lansării hitului „K la meteo”, în colaborare cu Andra. Piesa a devenit rapid unul dintre hiturile anului 2012, fiind nominalizată la categoria „Best Romanian Act” la MTV Europe Music Awards.

Recent, atistul a fost ridicat de polițiști, după ce iubita lui a sunat la numărul de urgență 112 și a anunțat că acesta este agresiv.

„Îmi pare rău! S-a exagerat foarte mult. Cei care mă cunosc știu că nu sunt capabil să fac lucruri de genul acesta. Sper să înțelegeți că Whats Up nu este așa și a fost doar un incident care a luat amploare într-o direcție ireală”, a declarat What’s UP.