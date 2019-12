What`s Up, probleme grave cu banii din cauza scandalului cu iubita. A fost pus sub control judiciar

What`s Up a comis-o din nou, atunci când, conform surselor, și-a agresat actuala iubită, Alice Badea. Artistul a fost acuzat de violență domestică și de ultraj, pentru că ar fi mușcat un polițist. Acesta a fost încătușat, dus la secția de poliție și audiat timp de două ore, totul petrecându-se în jurul orei 19:30, după un scandal uriaș avut cu noua sa iubită, Alice Badea. Alice Badea, conform surselor, a sunat la 112 spunând că este agresată, iar când polițiștii au ajuns la locul faptei, solistul a devenit violent. În aceste condiții, conform procedurilor, cântărețul s-ar putea alege cu dosar penal atât pentru agresarea iubitei, cu care este împreună de trei luni, dar și pentru ultraj.

What`s Up, probleme grave cu banii din cauza scandalului cu iubita

Se pare că problemele nu s-au terminat pentru artist, după altercația săpătmâna trecută și după ce a fost dus în cătușe la secția de poliție. Conform celor de la Cancan, What’s Up s-ar confrunta cu serioase probleme financiare după ce a fost pus sub control judiciar. În acest moment What`s Up are interdicție de a părăsi Capitala, astfel a fost nevoit să-și anuleze mai multe concerte și e pe cale să piardă o sumă colosală.

A fost pus sub control judiciar

După scandalul de la începutul săptămânii trecute, polițiștii au decis ca What’s Up să fie pus sub control judiciar pentru 60 de zile, ca urmare a faptului că și-ar fi bruscat iubita, și în urma scandalului făcut de artist la secția de poliție. De asemenea, artistul s-a ales și cu un dosar pentru ultraj, după ce ar fi mușcat de picior un om al legii.

În același context artistul, din cauza controlului judiciar, majoritatea concertelor pe care le avea programate în perioada sărbătorilor de iarnă sunt la un pas să fie anulate, din moment ce What’s Up nu are voie să părăsească Bucureștiul. Conform surselor, dacă nu primește rapid o aprobare din partea autoritălor, cântărețul riscă să piardă o sumă de-a dreptul colosală, ar pierde aproximativ 30.000 de euro dacă nu se prezintă la concertele pe care le are programate în țară în următoarea perioadă.