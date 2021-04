What’s Up are probleme grave de sănătate. Florin Ristei a făcut o glumă proastă când a auzit

Initial am vrut să dau exemplul de baiat cuminte. Engleza mea e de la Michael Jackson, de la Cartoon Netwoork. Cine știe, poate reusim sa reperzentam Romania la Eurovision. De la 14 ani stateam in studio, eu sunt din București, din zona 13 Septembrie, nu stim cat mai sta What’s Up printre noi.

Nu prea dorm noaptea. Visul copilariei mele este sa fac bani și să dăruiesc celor pe care îi iubesc. Nu mi-a iesit. Am facut niste analize si mi-au zis ca am inima mărită, adică am inima la limita superioara. Eu dorm prea putin si mi-au zis ca pocneste inima, o sa fug prin Europa la doctor, voi pleca pe 29 luna aceasta și mă voi întoarce pe 9 luna viitoare, sper că viu”.