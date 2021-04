Ce face Andreea Bălan în lipsa concertelor. I-a dezvăluit tot lui Florin Ristei

Andreea Bălan a fost invitată azi în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, de la Antena 1. Aceasta a făcut un show în toată regula în platou și a cântat cea mai nouă piesa a sa, denumită ”Iubește-mă, nu”.

Andreea Bălan a spus ce a făcut la vreme de pandemie, dar și a vorbit și despre noua sa piesă.

”Cu Petrisor sunt impreuna de 15 ani (n.red. in echipa), am si fetele de la ”Te cunosc de undeva”. Mi-e dor de public. Piesa nouă este o piesa frumoasa, dansanta, de dragoste”, a mărturisit Andreea Bălan după show-ul incendiar din platou.

Și Florin Ristei a ținut să divulge un secret despre Andreea Bălan:

Andreea Bălan a povestit și cu ce s-a ocupat în toată această perioadă de pandemie de coronavirus. Artista este extrem de activă pe rețelele de socializare și chiar se gândește să facă și un podcast.

”Pe mine ma gasiti pe vlog, si pe Tik Tok si pe Instagram. Daca mai apar si alte aplicatii innebunesc. Am fost si la un podcast recent, sa vedem, poate facem si noi unul. Incercam sa evoluam, in lipsa concertelor e mai greu, trebuie sa facem ceva. Vreau sa scot si album anul aceasta. Noi am copilarit impreuna in Galati (n.red. ea si Ristei)”, a spus Andreea Bălan la Neatza cu Răzvan si Dani.