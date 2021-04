Dani Oțil l-a făcut de râs pe Florin Ristei, în direct la TV. Răzvan Simion a intervenit urgent și i-a dat o replică de milioane

După ce Florin Ristei i-a spus unui invitat din Reșița că este ”consătean” cu coleg al său (n.red. Dani Oțil), Dani Oțil s-a sesizat imediat și i-a dat replica lui Florin Ristei.

O ”dispută” a avut loc azi la Neatza cu Răzvan și Dani, între Florin Ristei și Dani Oțil după ce Florin Ristei a folosit termenul „consătean” când a auzit că un invitat al său este tot din Reșița, municipiul de reședință al județului Caraș-Severin, Banat, ca și Dani Oțil, sugerând astfel, că Reșița ar fi… un sat. Dani Oțil a remarcat imediat însă ”gafa” colegului său, Florin Ristei, și a ținut să-i dea replica imediat.

”Când ai venit de la Galați, scuipai alunele din Toffifee, credeai ca sunt samburi si dansai la semafor, credeai ca e discotecă. La Resita era mult mai simplu in microbuz, spre exemplu, ca sa iasă unul, trebuia sa iesim toti”, a declarat Dani Oțil în spirit de glumă.

Însă Răzvan Simion a ținut să aplaneze situația și a comentat imediat:

”Lasă că si noi cand am venit la Bucuresti mancam franzela cu pâine”.

Face ce face, că Ramona Olaru intră în ”vizorul” lui Dani Oțil, care nu contește să facă glume pe seama ei. Într-o ”dezbatere” cu bucătarul Vlăduț pe seama cașcavalului în preparatul său, Dani Oțil a ținut să o introducă cumva și pe Ramona Olaru în subiect. Maniera prin care a făcut-o stârnește, cu siguranță, hohote de râs.

”Legenda spune că Ramona Olaru poate să vadă cașcavalul în orice. Are ea această capacitate”, a spus Dani Oțil despre Ramona Olaru, fără ca aceasta să-i mai dea replica înapoi.

Tot în ediția de azi, Dani Oțil a făcut mărturisiri despre două dintre femeile dinviața lui, pe care le-a învățat să meargă pe bicicletă. Asta dupî ce Ramona Olaru a spus că știe să meargă de mică pe bicicletă, dar că a luat și multe căzături zdravene care i-au lăsat semne și azi.

”Merg pe bicicleta, am intrat in perete de cateva ori, am semne si acum. Acum merg pe una mica”, a zis Ramona Olaru, iar Dani Oțil a comentat și el.

”Doua femei am invatat sa mearga pe bicicleta, pe una am luat-o si de nevasta”, a spus și Dani Oțil, în ediția de luni a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.