What’s Up, aproape de pușcărie. Vestea primită de artist în urmă cu puțin timp

What’s Up a fost la un pas de a ajunge la închisoare. Artistul a scăpat de problemele penale pe care le avea. Acesta fusese acuzat de fapte grave și era pasibil de o condamnare de până la șapte ani de pușcărie. Procurorii, însă, au fost de partea lui.

What’s Up, aproape de închisoare. Ce vestea a primit artistul cu puțin timp în urmă

What’s Up a scăpat de dosarul penal de pe numele său, în care era acuzat că a agresat trei polițiști. După ce a fost ținut la sertar jumătate de an, ca lumea să mai uite de scandal, procurorii au hotărât, de curând, să claseze dosarul în care What’s Up, pe numele său din buletin Marius Marian Ivancea, a fost acuzat că a agresat trei polițiști.

Astfel, zilele trecute, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, București, au trimis instanței dosarul respectiv pentru confirmarea soluției, judecătorii urmând să dea un verdict pe data de 14 iulie.

De ce s-a ales cu dosar penal cântărețul What’s Up

În iarna anului trecut, cu puțin timp înainte de Crăciun, Marius Marian Ivancea, alias What’s Up, a fost ridicat de un echipaj al Secției 17 de Poliție.

Întrucât cântărețul era agresiv, polițiștii au încercat să-l imobilizeze, moment în care What’s Up l-a mușcat de picior pe unul dintre ei. În plus, cântărețul i-a amenințat pe polițiști cu bătaia și ar fi afirmat chiar că va apela la bătăuși profesioniști pentru a-și duce la îndeplinire răzbunarea.

Pentru ce se putea duce la închisoare What’s Up

„Insulta, calomnia ori amenințarea săvârșită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui funcționar public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, aflat în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 4 ani.

Lovirea sau orice acte de violență, precum și vătămarea corporală săvârșite împotriva persoanei prevăzute în alin. 1, aflată în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 7 ani”, arată Legea.