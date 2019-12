What’s Up și Simina au avut o nuntă ca-n povești. Andra și Cătălin Măruță le-au fost nași

What’s Up se află în centrul unui nou scandal, după ce și-a agresat actuala iubită, Alice Badea. O reacție cu privire la acest incident a oferit și Simina, fosta soție a artistului, care a declarat că se bucură că nu este implicată și a precizat că este alături de Alice. What’s Up și Simina au fost căsătoriți timp de cinci ani și au divorțat în vara anului 2019.

What’s Up și Simina au avut o nuntă ca-n povești

What’s Up și Simina s-au căsătorit în anul 2014 și au fost cununați de Andra și Cătălin Măruță. La vremea respectivă păreau un cuplu solid. În ziua nunții, artistul a pupat toate icoanele din biserică, în timp ce soția lui a plâns de fericire. Au avut sute de invitați, iar evenimentul a avut loc într-un palat istoric situat la 20 de kilometri de București, pe pajiștea căruia mirii și-au jurat credință veșnică în fața unei capele medievale veche de 150 de ani.

Simina a purtat o rochie albă, cu mâneci lungi, din dantelă, în timp ce cântărețul a slăbit 20 de kilograme pentru a arăta perfect în costumul de ginere. Căsnicia lor a durat doar până în vara anului 2019, când au decis să divorțeze.

What’s Up și-a făcut ulterior o nouă iubită, pe Alice Badea, care zilele trecute a sunat la 112 și a anunțat că artistul este violent. Acesta a fost ridicat de polițiști și dus la secție, iar acum se află sub control judiciar. Nu este primul episod de agresivitate al cântărețului. Acesta și-a bătut fosta soție, pe vremea când femeia îi era logodnică. Ar fi lovit-o cu pumnii și picioarele, cu o scrumieră și cu o… șaorma. Contactată pentru a-și spune punctul de vedere cu privire la incidentul de zilele trecute, fosta soție a lui What’s Up a declarat că este alături de Alice.

„Sunt șocată! Din fericire, nu sunt implicată. Noi nu am mai vorbit de mult timp, eu am aflat de la voi de ceea ce s-a întâmplat. Sunt uimită de cele auzite, nu pot să comentez prea multe, pentru că nu știu ce s-a întâmplat exact. Dar ce pot să vă spun este că sunt alături de Alice”, a declarat Simina.