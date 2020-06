Vulpița, transformare totală! Cum a apărut în spațiul public. Este aproape de nerecunoscut

Vulpița se schimbă pe zi ce trece! Tânăra din Blăgești a ajuns de nerecunoscut în ultimel mai bine de patru luni de când se află în Capitală. În ce iposteaze i-a surprins pe fanii ei în timpul acesta?

Vulpița continuă să șocheze pe toată lumea cu diferențele sale de temperament atunci când este în preajma soțului și când îl are alături de Rafaelo. Lunile petrecute în Capitală au trasformat-o total, iar simpla tânără din Blăgești a ajuns să fie râvnită de artiștii de la noi, în speranța că vor ajunge în trending pe YouTube datorită fanilor pe care-i are. După ce a dovedit că nu se teme de muncă, așa cum o face soțul ei, la magazinul Soniei Trifam, la moșia interpretei Maria Ghinea și la casa lui Biju, acum dovedește tuturor că o prinde bine și rolul de asistentă.

„Veronica se descurcă foarte bine, din ce în ce mai bine. Începe să se simtă ca la ea acasă”, a spus Sonia Trifan pentru „Acces Direct”. Veronica este foarte apreciată de creatoarea de modă care încearcă să o aducă pe calea cea bună. „E extraordinar de frumoasă. Din postul de asistentă vei deveni și model. Ea a muncit foarte mult săptămâna aceasta și chiar am vrut să îi fac o surpriză”, a mai spus sursa citată.

„Astăzi s-a depășit limita. Am fost pusă să ascund lucruri care sunt mult sub demnitatea unei femei, nu contează că e Vulpița, că e X-uleasca, că sunt eu, că e orice altă femeie. ESTE MULT SUB DEMNITATEA ORICĂREI FEMEI, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare. Eu chiar vreau ca voi să înțelegeți că nu am făcut asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo, cu care m-am și înțeles foarte bine. Am avut o relație super sudată până astăzi când m-au pus să face ceva ce nu am vrut să fac”

Emily Burghelea