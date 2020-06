Câte clase are, de fapt, Vulpița la școală! Secretul vedetei de la Antena 1

Veronica Stegaru a reușit în acest an să realizeze foarte multe. Tânăra din Blăgești a ajuns la București cu un caz grav în platoul Acces Direct, care pe parcurs s-a dovedit a nu fi real. Dar din luna ianuarie, aceasta reușește să surprindă mereu, dar puțini sunt cei care știu cu adevărat câte clase are ea până la 22 de ani.

Câte clase are Vulpița de la Acces Direct

Vulpița a ajuns să fie un personaj foarte cunoscut de întreaga țară, după ce a apărut în platoul Acces Direct. Tânăra în vârstă de 22 de ani a sosit la București alături de soțul ei, prezentând în direct o situație delicată, care pe parcurs s-a dovedit neadevărată.

Cu toate acestea, din luna ianuarie, aceștia nu au mai plecat acasă și au parte în Capitală de ceea ce nici măcar nu au visat.

Astfel, cei doi soți scot piesă după piesă și fac milioane de vizualizări pe YouTube, dar puțini sunt cei care știu câte clase are tânăra din Blăgești.

Vulpița a mărturist că are nici mai mult nici mai puțin decât 8 clase, dar nu a dat și examenul de Evaluare Națională. În plus, ea a mai menționat că nu a fost nici cea mai bună din clasă, dar nici ultima.

”…Da, am mers la școală, am 8 clase. Iar la învățătură am fost așa și așa..”, a spus ea în direct la Acces Direct.

Scandal la Acces Direct pe tema bătăilor încasate de Vulpița

Recent, un mare scandal a început la Acces Direct, după ce fosta asistentă tv a emisiunii a povestit în direct despre bătăile pe care Vulpița le-ar încasa de la soțul ei, Viorel.

„Mirela, tu știi că Viorel o agresează pe Veronica și noi trebuie să ne facem că plouă?

Eu nu pot să trec peste chestia asta. Chiar nu pot să trec. A plâns la mine înainte de emisiune. Eu nu pot”, a dezvăluit Emily Burghelea la finalul emisiunii Acces direct, din ediția de luni. Atunci, Emily Burghelea a demisionat de la Acces Direct.