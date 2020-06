Vulpița, lovitură dură pentru Emily Burghelea. Ce a făcut Veronica Stegaru, după plecarea asistentei de la Acces Direct

Vulpița a ajuns să o ironizeze pe confidenta sa! Mesajul pe care i l-a transmis Veronica lui Emily Burghelea a fost șocant pentru cei care cred varianta fostei asistente de la Acces Direct.

Scandalul dintre echipa Acces Direct și Emily Burghelea nu e nici pe departe terminat. S-a ajuns la punctul limită, pentru că Emily a pus la dispoziție dovezile că spune adevărul, timp în care producția și prezentoarea emisiunii susțin că povestea reală este alta. Fosta asistentă de televiziune este în război total cu echipa cu care a lucrat perfect preț de nouă luni. Acum, din păcate, este luată peste picior și de cea pe care a ajutat-o. Vulpița s-a filmat în timp ce cânta Eroina, piesa lui Carlas’s Dream.

Tânăra a înlocuit versurile cu un mesaj extrem de dureros pentru fosta sa confidentă. „Hop, hop, eroina meaaaa, mi-ai rănit sentimentele și acum am ajuns eu asistentă’, spune Vulpița. Și nu s-a oprit doar la atât! După ce reporterul Doina Stină a întrebat-o de ce poartă ochelari de soare tânăra din Blăgești a răspuns tot ironic. „Eroina meaaa. Port ochelari de soare pentru că sunt bătută’ spune Vulpița. „De ce purtați ochelari, doamnă?’ se aude vocea Doinei, reporterul de la Acces Direct, pe fundal, ca o ironie la tot ce se întâmplă.

‘Sâmbătă, când am ajuns acasă, Veronica stătea pe telefon și se juca. Era ora 22:00 și eu eram întins în pat. Vine Veronica și-mi spune: ‘Măi Viorele, uite cine m-a sunat, Emily’. ‘Păi și ce vrei?’, i-am zis eu. ‘Păi să mă duc la ea la o petrecere’ și i-am zis ‘Nu, vreau să particip și eu să văd ce se întâmplă acolo. Nu i-am dat adresa și a zis că vine în față la benzinărie. Nu știu cu cine a venit… Înalt. Un băiat înalt. Am făcut un dans popular și ce spune Emily: ‘Hai să facem baie în jacuzzi’. Eu nu m-am băgat, dar Veronica s-a dus și s-a băgat în jacuzzi. Au schimbat-o în costum de baie. Eu nu am intrat. Una dintre fete m-a udat cu apă. Eu m-am retras și mi-am văzut de treaba mea. În timpul ăsta, i-a mai pus un pahar de băutură Veronicăi și se amețise. Doamna Mirela, mi-e și oarecum să spun. A pus-o pe Veronica să danseze.. nu pot să spun.. într-o ipostază intimă și cineva o filma. Iubitul ei filma”

Viorel Stegaru