Vulpița, apariție de senzație. Ce schimbare radicală a făcut vedeta de la Acces Direct

Vulpița revine în prim-plan și își surprinde din nou fanii! Ce schimbare și-a făcut recent graviduța? Vedeta de la Acces Direct a uimit pe toată lumea cu recenta sa apariție. Cum arată acum și ce au spus fanii despre decizia moldovencei de la final de an?

Vulpița revine! Cum și-a făcut apariția vedeta de la Acces Direct?

Soția lui Viorel Stegaru a vrut să surprindă pe toată lumea…și așa a și făcut. Veronica și-a uimit fanii cu un nou look potrivit sărbătorii. Vulpița a decis să facă o schimbare înainte să intre în Anul Nou. Pe contul său de instagram le-a arătat fanilor o fotografie cu ea purtând o altă tunsoare, întrebându-i dacă le place. „M-am tuns. Intru în anul nou cu frizură nouă. Vă place? 🥰❤️”, a scris tânăra mămică.

Cei care o urmăresc au reacționat imediat și i-au mărturisit că îi stă excelent cu părul scurt, alături de câteva urări pentru noul an în care urmează să intrăm din clipă în clipă. „Îți doresc ca Anul nou să îti aducă sănătate și fericire împlinirea tuturor dorințelor. An nou fericit plin de bucurii si fericire alaturi de cei dragi tie. 🤗❤/ Ești minunata 😍😍😍😍/ Îți sta bine/ Îți stă foarte bine. Sărbători fericite și un an nou cu bucurii !!🎄🌺 ”,au fost doar câteva dintre comentariile primte de vedeta de la Acces Direct.

„Undeva pe la sfârșitul lui aprilie ar trebui să nască”

Veronica a mărturisit că este însărcinată la începutul lunii octombrie, urmând ca alături de echipa de la Acces Direct să meargă la specialist pentru alte detalii. Soțul ei a mărturisit că tânăra și-a dorit enorm încă un copil. Din păcate, fiica lor este în continuare la Blăgești, în grija bunicilor paterni.

„DA! Sunt însărcinată și suntem foarte fericiți. Mulțumim tuturor pentru mesaje!”, a scris Vulpița Veronica în dreptul pozei de pe Instagram. “Noi muncim. De o lună de zile, viața e bună, dar acum mergem să facem un control să vedem cum e Veronica cu sarcina. Este însărcinată într-o lună și șapte săptămâni. Ea și-a dorit, este veselă, dar e și bine și rău. Undeva pe la sfârșitul lui aprilie ar trebui să nască. Noi n-am crezut și am făcut 10 teste, dar a ieșit ce a trebuit. Dacă e băiețel o să-l cheme Radu, dacă e fetiță o să aibă două nume: Doinița și numele dumneavoastră (n.r.: Mirela). Și nașii tot acolo la emisiune sunt”, a povestit Viorel Stegaru, în direct la Acces Direct.