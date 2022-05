Vouchere de 250 de lei pentru milioane de români. E oficial, intră pe card la 1 iunie

Începe distribuirea voucherelor de 250 de lei pentru milioane de români. Începând cu 1 iunie, Guvernul României va da voucherele de 50 de euro pentru 3 milioane de persoane vulnerabile. Banii vor ajunge pe carduri ce vor fi distribuite de Poşta Română. Ce se va întâmpla în cazul celor care nu intră în posesia voucherelor la timp, vedeți un pic mai jos.

Voucherele pentru alimente de 250 de lei vor începe să fie distribuite de la 1 iunie 2022, însă cardurile nu vor ajunge la toţi beneficiarii. Decizia a fost luată după mai multe discuții în contradictoriu chiar între membrii coaliției de guvernare.

Astfel, peste 2,3 milioane de pensionari care au pensii de sub 1500 de lei pe lună vor beneficia de vouchere de 50 de euro la două luni.

Potrivit ministrului Investiţiilor, Marcel Boloş, cardurile vor ajunge la români prin poştă, însă nu toți le vor primi de la 1 iunie.

„Sunt patru tranşe avute în vedere: distribuţia va avea loc prin poştă, cardurile sociale sunt emise de unităţile autorizate, se comunică aceste carduri şi apoi prin poştaş ajung la beneficiarul final, deci omul nu trebuie să facă nimic. Valabilitatea acestor tichete e de un an de zile”, a declarat Marcel Boloş, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Ministrul muncii, Marius Budăi a declarat că există posibilitatea ca voucherele în valoare de 250 de lei să ajungă cu intârziere la unii dintre beneficiari.

Astfel, ministrul spune că românii care nu vor primi cardurile până la finalul lunii iunie, vor primi banii retroactiv în următoarea lună.

„Actul normativ a trecut de şedinţa de guvern. Practic, după apariţia în Monitor, se poate începe procedura de achiziţionare de carduri, care vor fi distribuite începând cu 1 iunie catre beneficiarii din toată ţara. Nu se va putea în data de 1 iunie să distribuim peste 3 milioane de carduri în aceeasi zi beneficiarilor, dar cu 1 iunie vom începe activitate si vor fi distribuite pe masura ce se primesc cardurile.

Alimentarea se face aşa cu prevede OUG, o dată la două luni. Speram ca pana la sfârşitul lunii iunie sa putem distribui toate cardurile în ţară, dar in situatia in care va fi un cetatean care nu va primi pana in 30 iunie cardul si-l va primii pe 1-2 iulie, nu vor pierde acei bani se va alimenta retroactiv”, a spus Marius Budăi, potrivit România TV.