Vlăduța Lupău, strigăt de disperare. Ce a pățit, de fapt

În ultima vreme, chiar dacă suntem în plină pandemie, celebra solistă, Vlăduța Lupău, a reușit să se mențină în atenția fanilor și a presei, fie cu un mica scandal, fie cu dezvăluiri din viața personală.

De curând Vlăduța, una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică de petrecere din România, s-a aflat că formează un cuplu cu fotbalistul Adrian Rus. Deși nu au putut să își organizeze nunta anul acesta, cei doi pare că își doresc un bebeluș. Artista s-a dat de gol pe Instagram, după ce a postat o serie de imagini cu un copil. Tânărea părea extrem de apropiată de cel mic, îl ținea în brațe și se comporta ca o adevărată mămică. Asta i-a făcut pe fani să înțeleagă că și-ar dori să devină mămică. Din păcate însă, vedeta de ceva vreme are probleme cu mesajele primite pe rețelele de socialziare, așa că a apelat la fani pentru a o ajuta.

Mulți useri au avut probleme cu postările și mesajele de pe Instagram, fiind probleme de la compania ce deține rețeaua de socializare, așa că și Vlăduța a căzut victimă acestei probleme, dar, cu ajutorul fanilor a reușit să-și rezolva problema, dar asta după ce le-a cerut ajutorul acestora.

”Am o problemă cu mesajele de pe Instagram. Ați pățit? Am șters aplicația, am instalat-o din nou și tot așa. Le citesc și apoi iar apar necitite, plus că unele nu îmi intră. Nu mai văd deloc mesajele. Probabil mă îndrumați ce să fac, însă nu-mi mai apar deloc mesajele noi. Nu vă mint.”, a scris interpreta de muzică populară.