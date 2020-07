Iubitul secret al Vlăduței Lupău. Cine este, de fapt, milionarul misterios. I-a luat un Porsche

Cine s-a zvonit că este iubitul secret al Vlăduței Lupău? Bărbatul misterios nu este un orișicare, ci un milionar, care se pare că vrea să-i ajungă la inimă cu cadourile scumpte.

Vlăduța Lupău se bucură de atenția fanilor, fiind încă de la apariția sa în domeniu extrem de plăcută de aceștia care i-au rămas în cele din urmă fideli. Deși este măritată cu Adrian Rus, jucător la CFR Cluj, zvonurile indică faptul că nu a fost atât de cuminte pe cum vrea să arate în viața sa. Totul s-a petrece înainte de scandalul cu fostul său coleg de trupă, Armin Nicoară, cu care s-a spus că s-a iubit tot în urmba tuturor.

Înainte de cunoscutul fotbalist, aceasta l-a dus cu zăhărelul ani în șir pe Adrian Mureșan, băiatul milionarului Punctual Comimpex, una din cele mai mari firme din Cluj. Bărbatul a răsfățat-o cu cadouri care mai de care mai luxoase. De asemenea, cântăreața a vizitat multe locuri exitice tot în relația cu el.

„Se spune ca o generatie face banii si urmatoarea ii toaca. E foarte adevarata aceasta cugetare de business daca e sa privim la familia Muresan care patroneaza destinele PUNCTUAL COMIMPEX, cel mai mare distribuitor de tigari din Transilvania. Ziar de Cluj a dat peste acest business in momentul in care am facut topul 150 de firme clujene cu cifre de afaceri foarte mari si cu profituri suspect de mici.In acest top, Vasile, tatal, si Adrian, fiul, detin nu mai putin de 3 pozitii. Ascunderea profitului firmelor detinute de familia Muresan este o practica curenta. Nu au chef sa declare profit, ca milioanele de euro facute sa fie folosite pentru o viata de nabab. Caci o astfel de viata traieste Adrian Muresan; excursii de ultra lux in Dubai, Singapore, Cancun, Bali, Dubai, masini de top de genul Mercedes Benz si Porsche, chefuri la Loft in Mamaia, dar si o bomba-sexy alaturi, cunoscuta cantarea de muzica populara Vladuta Lupau”

