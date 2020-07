Vlăduța Lupău, gata să devină mamă. Imaginea care i-a topit pe fani

Vlăduța Lupău este pregătită pentru a face un pas important în viața sa. Ea este gata să devină mămică, iar asta o sugerează imaginile postate de artistă în mediul online.

Vlăduța Lupău, gata să devină mamă

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică de petrecere din România. De ceva timp, ea formează un cuplu cu fotbalistul Adrian Rus. Deși nu au putut să își organizeze nunta anul acesta, cei doi pare că își doresc un bebeluș.

Artista s-a dat de gol pe Instagram, după ce a postat o serie de imagini cu un copil. Tânărea părea extrem de apropiată de cel mic, îl ținea în brațe și se comporta ca o adevărată mămică.

”Ne dorim amândoi copii. Inițial, în prima parte a relației, el își dorea foarte mult un copil, eu eram speriată de gândul că nu o să fac față și cu un copil și cu patru concerte pe săptămână, plus emisiunea pe care o am în orașul eu. Dar, la un moment dat îți vine vremea și când o să dea Dumnezeu, o să fie. Abia așteptăm, pentru că o familie frumoasă trebuie să aibă un rod frumos și mi-ar plăcea să am doi copii, pentru că și eu și Adi avem frați și am fost învățați să avem familii mari”, a spus Vlăduța Lupău, la un moment dat.

Cine este Vlăduța Lupău

Vlăduța Lupău, în vârstă de 29 de ani, a început să cânte de la o vârstă fragedă, astfel că de la 4 ani deja știa ce urma să facă pentru tot restul vieții. După muncă și răsplată însă, căci solista de muzică populară a ajuns unde visa încă de mică.Vlăduța Mărioara Rus Lupău s-a născut la data 8 martie 1991, Șimleu Silvaniei, Județul Sălaj și este cunoscută sub numele de scană Vlăduța Lupău. Ea este o cântăreață de muzică populară românească din zona Ardeal și realizatoare de emisiuni de muzică populară. Reamintim că primul său cântec l-a interpretat la emisiunea Tezaur Folcloric în anul 1995, la vârsta de 4 ani.