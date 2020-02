Vlăduța Lupău și-a pus fanii în cap, după ce s-a pozat cu Simona Halep! De ce s-au revoltat oamenii

Vlăduța Lupău a intrat din nou în gura fanilor. De data asta, totul a pornit de la o fotografie alături de Simona Halep. Ce au sesizat aceștia și ce nu le-a convenit? Criticile urmăritorilor din mediul online ai cântăreței au fost extrem de dure.

Vlăduța Lupău, ceartă cu fani de la o poză cu Simona Halep

Vlăduța Lupău a atras din nou atenția fanilor. Din păcate, ei au criticat-o aspru pentru un gest! Cântăreața i-a mai dezamăgit încă o dată în scandalul cu Armin Nicoară, iar acum se confruntă iar cu un val de critici. Solista de muzică populară a fost pusă la zid de internauți din cauza comportamentului pe care l-a afișat față de Simona Halep. Vedeta a postat o imagine cu celebra sportivă de la aeroport.

“Am o poză de colecție! De mult am vrut să o întâlnesc pe cea care ne face mândri ca suntem români!”, a scris Vlăduța în descrierea pozei. Criticile au apărut la scurt timp, fanii spunând că respectul și admirația de care vorbește s-au anulat din cauza gestului făcut de a o ridica de la masă pe jucătoarea de tenis. „Mai frumos era daca nu ai fi ridicat o de la masa doar ca sa ti satisfaci propriul orgoliu. Cam asa s ar traduce respectul si admiratia”, a spus un internaut.

Cum s-a terminat scandalul?

Amintim că în discuțiile extreme pe care le-au avut cei doi colegi de breaslă Armin a lăsat să se înțeleagă că ar fi întreținut relații sexuale cu Vlăduța. Din fericire, reproșurile dintre ei s-au terminat la scurt timp după ce soțul solistei a intrat pe fir.

„Nu are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat între mine și Vlăduța. Dacă s-a întâmplat ceva, eu, ca bărbat, nu o să mă laud, nu te poți lăuda cu așa ceva.Mai bine o să spun că nu am avut nicio relație cu ea, decât să spun că am făcut și am dres. Eu, ca bărbat, nu pot să mă laud cu așa ceva, chiar dacă a fost, chiar dacă nu a fost… Trebuie să fiu nebun la cap”, a susținut Armin în ultimele discuții despre scandalul cu Lupău.