Vlăduța Lupău, iubit secret, milionar în euro. A primit cadou un Porsche

Vlăduța Lupău, noul fenomen de pe Youtube care a făcut furori printre tinerii din Ardeal, este măritată cu Adrian Rus, jucător la CFR Cluj. Mai nou, a revenit în presă după ce a fost implicată într-un scandal cu unul din foștii colegi de trupă.

Vlăduța Lupău este noul fenomen de pe Youtube. Tânăra interpretă de muzică populară a atins succesul cu piesele și timbrul său, adunând pe site-ul Web milioane de vizualizări la videoclipurile sale. Vlăduța Lupău (28 de ani) a început să cânte de la o vârstă fragedă, așa că de la 4 ani deja știa ce urma să facă pentru tot restul vieții. După muncă și răsplata, căci solista de muzică populară a ajuns unde visa încă de mică. Înainte de sportiv, l-a purtat ani în șir cu zăhărelul pe Adrian Mureșan, băiatul milionarului Punctual Comimpex, una dintre cele mai mari firme din Cluj. El a răsfățat-o în mașini luxoase și excursii din cele mai exotice, potrivit ziardecluj.ro.

„Se spune ca o generatie face banii si urmatoarea ii toaca. E foarte adevarata aceasta cugetare de business daca e sa privim la familia Muresan care patroneaza destinele PUNCTUAL COMIMPEX, cel mai mare distribuitor de tigari din Transilvania. Ziar de Cluj a dat peste acest business in momentul in care am facut topul 150 de firme clujene cu cifre de afaceri foarte mari si cu profituri suspect de mici.

In acest top, Vasile, tatal, si Adrian, fiul, detin nu mai putin de 3 pozitii. Ascunderea profitului firmelor detinute de familia Muresan este o practica curenta. Nu au chef sa declare profit, ca milioanele de euro facute sa fie folosite pentru o viata de nabab. Caci o astfel de viata traieste Adrian Muresan; excursii de ultra lux in Dubai, Singapore, Cancun, Bali, Dubai, masini de top de genul Mercedes Benz si Porsche, chefuri la Loft in Mamaia, dar si o bomba-sexy alaturi, cunoscuta cantarea de muzica populara Vladuta Lupau”, a dezvăluit ziardecluj.ro.