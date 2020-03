Vlăduța Lupău, imaginea care i-a topit pe fani. ”Să-ți trăiască!” Cine este bebelușul cu care s-a pozat

Vlăduța Lupău i-a topit pe fanii săi în ultima sa postare. Iubita cântăreață s-a lăsat fotografiată cu un bebeluș adorabil. Cine este copilul și ce comentarii a primit tânăra solistă?

Cunoscuta cântăreață Vlăduța Lupău a înduioșat inimile tuturor cu ultima postare pe care a făcut-o pe rețelele de socializare. Micuța cu care s-a fotografiat este nepoțica acesteia care îi și poartă numele. Majoritate internauților s-au grăbit să-i spună că i-ar sta bine în rolul de mămică. Cu toate astea, se pare că Vlăduța e calculată și știe când și cum să pună pasul în viitoarea etapă din viața sa. Tânăra solistă a ajuns pe culmi în ceea ce privește cariera, și-a cunoscut iubirea și și-a oficializat relația, iar acum urmează și marea petrecere.

„Să-ți trăiască Vlăduțica! Să aveți o primăvară frumoasă ca și voi! 🤗😘❤️🌺”, „La ochi seamănă cu tine. O primăvară frumoasă să ai!!”, „Să vă trăiască sunteți frumoase 💞💞💞”, „Sunteți superbe!!”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților.

„L-am cunoscut la o cântare. Un profesor de-al meu avea un eveniment la un lac, tatăl lui era acolo, eu cântam, iar la un moment dat a venit și el. Cînd m-a cerut de soție a făcut un scenariu cu poliția. Tatăl lui a fost în Poliție, așa a putut aranja surpriza, astfel încât sî fiu chiar surprinsă. El joacă fotbal la CFR Cluj. Îmi doresc un copil, deși știu că o să fie foarte greu când o saă avem un copil, la ce program am eu. Am noroc de faptul că am părinții lângă mine și mă vor ajuta. Îmi place cel mai mult la el că mă iubește”

Vlăduța Lupău