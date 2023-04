Vladimir Putin, înlocuit. Planul ar fi fost deja pus în mişcare, ce îl aşteaptă pe liderul de la Kremlin

Războiul din Ucraina a generat una din cele mai mari crize la nivel european de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Parte integrantă din efortul Rusiei de a ocupa întreg teritorul ucrianean este și gruparea Wagner, creată și condusă de controversatul om de afaceri Evgheni Prigojin, iar recentele sale declarații vorbesc de un posibil scenariu neanticipat de nimeni. Prigojin a dat de înțeles că Vladimir Putin ar putea fi înlocuit și că planul ar fi fost deja pus în mişcare.

Evgheni Prigojin, de la hot-dog, la bucătarul lui Putin

Evgheni Prigojin provine din Sankt Petersburg, orașul natal al lui Vladimir Putin, primind prima sa condamnare penală în 1979, la doar 18 ani, o pedeapsă de doi ani și jumătate cu suspendare pentru furt. Doi ani mai târziu, a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru jaf și furt, din care a executat nouă ani în spatele gratiilor.

După ce a ieșit din închisoare, a înființat un lanț de standuri de vânzare de hot dog în Sankt Petersburg. Afacerile au mers bine și în anii 1990, în plină ilegalitate, Prigojin a reușit să deschidă un lanț de restaurante scumpe în Sankt Petersburg.

Acolo a început să se amestece cu cei mai înalți și mai puternici din Sankt Petersburg și apoi din Rusia. Unul dintre restaurantele sale, numit „New Island”, era o barcă care naviga în sus și în jos pe râul Neva.

Lui Vladimir Putin i-a plăcut atât de mult încât, după ce a devenit președinte, a început să-și ducă oaspeții străini acolo. Și, cel mai probabil, așa s-au întâlnit cei doi pentru prima dată, după cum a povestit însuși Evgheni Prigojin:

„Vladimir Putin… a văzut că nu aveam nicio problemă în a servi farfurii demnitarilor în persoană. Ne-am întâlnit când a venit cu premierul japonez Mori.”, a declarat Prigojin într-un interviu.

Yoshiro Mori a vizitat Sankt Petersburg în aprilie 2000, chiar la începutul guvernării lui Vladimir Putin, ulterior, liderul de la Kremlin având suficientă încredere în Prigojin, i-a sărbătorit ziua de naștere lui Yoshiro Mori pe „New Island” în 2003.

Ani mai târziu, compania de catering Concord, deținută de controversatul om de afaceri, a fost contractată pentru a furniza mâncare la Kremlin, ceea ce i-a adus porecla de „bucătarul lui Putin”, iar firmele afiliate acestuia au obținut, de asemenea, contracte de catering profitabile din partea armatei și a școlilor de stat.

Omul de afaceri și compania militară privată Wagner

Anul 2014 a adus și invazia Rusiei în Ucraina. Tot atunci au început să apară semne că Prigojin nu era un om de afaceri obișnuit. O companie militară privată obscură despre care se spune că ar avea legătură cu el a fost prima dată când s-a raportat că lupta împotriva forțelor ucrainene în regiunea Donbas din estul țării. Aceasta este cunoscută sub numele de Wagner, după indicativul de apel folosit de unul dintre primii săi comandanți cheie.

Se pare că a fost fascinat de Germania nazistă, care și-a însușit operele compozitorului din secolul al XIX-lea pentru propagandă. Wagner a fost activ în toată Africa și dincolo de ea, îndeplinind invariabil sarcini care au favorizat agenda Kremlinului, de la sprijinirea regimului lui Bashar al-Assad în Siria la combaterea influenței franceze în Mali.

În timp, grupul de mercenari a căpătat o reputație de temut pentru brutalitate. Membrii Wagner au fost acuzați că au torturat un prizonier sirian cu un baros, l-au decapitat și apoi i-au dat foc corpului în 2017. În anul următor, trei jurnaliști ruși au fost uciși în timp ce investigau prezența lui Wagner în Republica Centrafricană.

În 2022, grupul Wagner a fost din nou acuzat că a ucis un bărbat cu un baros, din cauza suspiciunilor că acesta ar fi trădat grupul din Ucraina. Evgheni Prigojin a descris imaginile neverificate ale acestei crime brutale ca fiind „o moarte de câine pentru un câine”.

După ce membri ai Parlamentului European au cerut ca grupul Wagner să fie desemnat drept grup terorist, el a susținut că le-a trimis politicienilor un baros pătat de sânge.

Ani de zile, Prigojin a negat că ar avea vreo legătură cu Wagner și chiar a dat în judecată persoanele care au sugerat că ar avea. Dar apoi, în septembrie 2022, a declarat că a înființat grupul în 2014. SUA, UE și Marea Britanie au impus sancțiuni împotriva grupului Wagner, dar i se permite să opereze în Rusia, deși legea interzice activitățile de mercenariat. În mod ironic, „de-nazificarea” Ucrainei este un obiectiv cheie declarat al invaziei președintelui Putin în Ucraina, lansată pe 24 februarie 2022.

Evgheni Prigojin declară că planul ar fi fost deja pus în mişcare

Deși considerat multă vreme mâna dreaptă a liderului de la Kremlin, recentele sale declarații, dintr-un interviu care a fost publicat de propria sa Agenţie Federală de Știri, Prigojin vorbește de o posibilă înlocuire a liderului rus Vladimir Putin și că, de fapt, planul ar fi fost deja pus în mişcare.

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW), cu sediul la Washington, D.C., a făcut această evaluare în cea mai recentă actualizare a conflictului. Grupul a citat un interviu din 14 martie, publicat de propria sa agenție de știri pe internet, în care Prigojin a stat de vorbă cu jurnaliști ruși de la Russia Today, RIA Novosti și agenția sa:

„Prigojin părea să imite modul în care Vladimir Putin își filmează întâlnirile publice coregrafiate, fie pentru a-l ironiza discret pe Putin, fie pentru a sugera subtil că Prigojin ar putea deveni președinte al Rusiei, ca și Putin. Coregrafia și punerea în scenă a interviului îl plasează în cadrul camerei de filmat, la biroul său, vizavi de publicul său, în același mod în care o fac de obicei întâlnirile filmate și ședințele foto ale lui Putin. Acest stil de filmare este neobișnuit pentru Prigojin, deoarece declarațiile video publice ale lui nu folosesc de obicei un astfel de format steril.”, se arată în analiza ISW.

În interviu, mai spun cei de la ISW, Evgheni Prigojin a reiterat argumentele sale anterioare cu privire la „necesitatea de a insufla o ideologie de linie dură în rândul luptătorilor ruși”, lăsând să se înțeleagă că Grupul Wagner este privat în mod deliberat de muniție de artilerie de către Ministerul rus al Apărării.

ISW a mai afirmat că Prigojin ar putea căuta să „parodieze stilul cinematografic al lui Putin ca parte a unei campanii mai ample de trolling pentru a ataca Kremlinul sau pentru a face paralele tacite între Prigozhin și biroul președinției ruse”.

Und din concluziile analizei ISW, este că Prigojin a insinuat anterior că l-ar putea înlocui pe Putin. Șeful grupului de mercenari a făcut un anunț sarcastic pe 11 martie că va candida la președinția Ucrainei în 2024, o declarație despre care un important cercetător rus legat de Kremlin a susținut că a promovat implicit o narațiune conform căreia „Prigojin ar candida la alegerile prezidențiale din Rusia, care sunt, de asemenea, programate pentru 2024„, a adăugat think tank-ul.