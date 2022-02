Vladimir Putin e furios că Ucraina rezistă. Un fost comandant face dezvăluiri: care e următorul lui pas

Vladimir Putin este pe cale de a intra la negocieri cu președintele Ucrainei? Liderul de la Kremlin a dat ordinul ca Rusia să invadeze Ucraina în dimineața zilei de joi, 24 februarie, iar după 4 zile de conflict armat, președintele Rusiei nu ar mai dispune de armament suficient pentru a continua războiul. Ce mărturisește un fost comandat al armatei estoniene.

Riho Terras, fost comandant al forţelor armate din Estonia, a făcut mărturisiri incredibile pe contul său de Twitter, în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina. Oficialul eston dezvăluie faptul că Vladimir Putin nu ar fi fost pregătit cu rachete şi arme decât pentru patru zile de război.

Mai mult de atât, se pare că rezistența ucrainenilor i-ar fi dat peste cap planurile liderului de la Kremlin, care s-ar pregăti să intre la negocieri cu Volodimir Zelenski.

Membrul Parlamentului European este de părere că Putin rămâne, în curând, fără muniție și va fi nevoit să se așeze la masa negocierilor cu oficialii din Ucraina. Slovenia, Finlanda şi Germania sunt principalii furnizori de arme pentru Rusia, statele oprind furnizarea de materii prime către Moscova.

Riho Terras susține, în continuare, că Vladimir Putin ar fi avut un plan mizat pe răspândirea panicii și a fricii în rândul ucrainenilor, forțându-i să cedeze după doar câteva zile de conflict armat.

Fostul comandant al forțelor armate din Estonia este de părere că liderul rus nu s-ar fi așteptat ca Ucraina să reziste eroic în fața represaliilor militarilor ruși.

Vladimir Putin a ordonat ca Rusia să invadeze Ucraina în ziua de joi, 24 februarie. După câteva zile de conflict armat, planurile liderului de la Kremlin ar fi fost date peste cap de către rezistența militarilor ucraineni, pe care președintele rus i-ar fi subestimat de la început.

Mai mult de atât, specialiștii sunt de părere că Putin ar putea ceda și ajunge la negocieri, dacă Ucraina va mai rezista câteva zile în fața atacurilor din partea militarilor ruși.

THREAD 1/7 Intel from a Ukrainian officer about a meeting in Putin’s lair in Urals. Oligarchs convened there so no one would flee. Putin is furious, he thought that the whole war would be easy and everything would be done in 1-4 days. @EPPGroup @general_ben @edwardlucas @politico pic.twitter.com/8AoelUDWM9

— Riho Terras (@RihoTerras) February 26, 2022