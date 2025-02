Vlad Huidu, mărturisiri în lacrimi despre despărțirea de Giulia Anghelescu: „Am fost imatur, m-am gândit mai mult la mine’. Momente emoționante la Power Couple

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu sunt împreună încă din tinerețe și formează unul dintre cele mai solide cupluri din România. De-a lungul relației lor, au avut parte atât de momente frumoase, cât și de încercări dificile.

În ediția din 3 februarie a emisiunii „Power Couple”, cei doi au rememorat cel mai dificil episod prin care au trecut ca pereche și au dezvăluit motivul despărțirii care i-a ținut separați aproape doi ani.

În cadrul unei provocări din emisiune, concurenții au fost îndemnați să își amintească momentele în care ar fi trebuit să spună „îmi pare rău” în relația lor. Printre experiențele trăite, Vlad Huidu a ales să vorbească despre perioada în care el și Giulia au fost separați, explicând motivele care au dus la această ruptură temporară.

„Îmi pare rău că poate am fost imatur și poate m-am gândit mai mult la mine decât la noi atunci când ne-am despărțit. Poate că trebuia să te ascult mai mult. Am generat-o plecând de acasă cu prietenii, pentru că eram la vârsta la care îmi doream să petrec mai mult și îmi pare rău că nu am răspuns la telefon. Nu cred că am spus vreodată chestia asta, dar acum am simțit să o spun”, a mărturisit Vlad Huidu, vizibil emoționat.