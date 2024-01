Vlad Gherman și Oana Moșneagu au mers la terapie de cuplu. Ce s-a întâmplat cu fostul iubit al Cristinei Ciobănașu

Vlad Gherman și Oana Moșneagu sunt împreună de mai bine de doi ani, iar în vara lui 2023, cei doi s-au logodit. Cu toate că mulți au crezut că relația lor decurge perfect, Vlad Gherman a recunoscut că el și partenera lui au făcut terapie de cuplu. Care a fost motivul pentru care au recurs la așa ceva?

Vlad Gherman, fostul iubit al Cristinei Ciobănașu, urmează să se însoare cu actrița Oana Moșneagu. Cei doi s-au întâlnit prima dată în 2019, la castingul pentru serialul „Fructul oprit”. Atunci, cei doi erau implicați în alte relații. S-au reîntâlnit în 2020, când ambii erau singuri.

Cel care a făcut primul pas a fost Vlad Gherman, care a și invitat-o pe Oana Moșneagu la el acasă. A fost refuzat, dar ulterior au început să se apropie din ce în ce mai mult. Așa a luat naștere povestea lor de iubire.

Invitat recent în emisiunea Fresh by Unica, actorul a vorbit cu sinceritate despre lucrurile mai puțin știute din relația lor. El a dezvăluit că a mers la terapie de cuplu cu Oana Moșneagu. Nu din cauza problemelor, ci mai degrabă pentru a fi preventivi.

Vlad Gherman a explicat motivul exact pentru care el și Oana au făcut terapie de cuplu.

„Noi am mai vorbit despre asta, într-adevăr foarte scurt, și lumea nu înțelegea. A, ei nu se înțeleg, de-aia fac terapie. N-are legătură. E vorba că nu înțelegeam de ce, într-un moment în care Oana se purta drăguț cu mine, în capul meu era «aoleu nu, e mult prea bine, sigur o să se termine în curând». Nu se întâmpla nimic nasol, era foarte bine. Eu mă sabotam. Așadar mergeți, dragă Românie, la terapie, ca să și rimeze”, a mai spus Vlad Gherman, la Fresh by Unica.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au trăit o adevărată poveste de iubire timp de 9 ani, iar toată lumea credea că cei doi se vor căsători. Din nefericire, au decis să o ia pe drumuri separate și au pus capăt relației. Au rămas totuși în relații de amiciție, mai ales că și joacă în același serial de la Antena 1, ‘Lia, soția soțului meu’.

„Am hotărât să ies în lume, să merg la evenimente, să accept invitații la podcast-uri. Odată cu expunerea există și feedback. Eu nu prea citesc comentariile pentru că sunt destul de sensibilă, pentru că mă afectează, chiar dacă pare că sunt în bula mea.

Azi dimineață am vrut să mă pregătesc să văd cam în ce constă podcast-ul tău, și l-am găsit și pe cel cu Radu Țibulcă, pe care l-am făcut acum ceva timp. Și am găsit unele comentarii pe care nu le-am înțeles, am avut senzația că am dezamăgit oamenii care s-au uitat la mine în anii ăștia, că nu am știut să fructific norocul meu. Asta a fost ce m-a marcat emoțional în dimineața asta.

Eu m-am retras ca să mă cercetez mai bine, de multe ori m-am gândit că nu am ce să împărtășesc pentru că în povestea mea 50,60, 90% a avut un mare rol norocul, dacă nu aveam noroc nu știa nici naiba de mine. Poate că rămâneam să cânt în corul Bisericii în satul în care m-am născut. Probabil că îmi voi da seama la sfârșitul vieții cât la sută a fost noroc și cât a fost munca.”, spunea actrița, acum ceva timp.