Ce înseamnă OK, de fapt. Se știe că acesta este cel mai folosit cuvânt din lume, dar puțini știu de unde provine exact. De-a lungul timpului au luat naștere mai multe ipoteze privind proveniența lui OK. Acest cuvânt este mereu la îndemâna oricui care vrea să răspundă afirmativ în orice împrejurare. Dar ce înseamnă OK, de fapt?

Ce înseamnă OK, de fapt. De unde provine acest cuvânt

Majoritatea persoanelor folosesc OK atunci când poartă o discuție, dar niciodată nu s-au întrebat cum a luat naștere acest cuvânt. În jurul lui au existat numeroase mituri, însă în materialul care urmează, îți vom detalia ce înseamnă OK, de fapt.

Originea acestui cuvânt a fost comentat îndelung. Se spune că cea mai veche atestare a expresiei OK datează din anul 1839 și are legătură cu un editor al ziarului Boston Morning Post.

Deși este una dintre cele mai folosite expresii la nivel mondial, nu mulți cunosc originile lui OK. În America și Anglia, această expresie era deja folosită în urmă cu un secol. Cuvântul OK a intrat în Europa mult mai târziu, abia după Primul Război Mondial.

Pentru cei care nu știu, românii au început să folosească expresia OK după anii ’90 și continuă și acum să o utilizeze destul de des. Acest cuvânt se folosește atunci când oamenii vor să spună DA, SUNT DE ACORD sau ESTE BINE.

Expresia are origini în America

Dar haideți să vedem ce înseamnă OK, de fapt. Inventatorul acestui cuvânt ar fi Charles Gordon Green, un editor al ziarului din Boston. Bărbatul obișnuia să creeze acronime pentru cititorii săi.

De exemplu, Green folosea acronime precum ”NG” (no go-nu merge”) sau ”GC”(gin cocktail). Așa se face că în martie 1839, el a notat la marginea unui articol legat de disputa cu rivalii de la Providence Journal, expresia OK. Aceasta semnifica all corect (n.r. totul corect).

În plus, tinerii din Boston scriau prescurtat KC, dacă voiau să spună Knuf Ced (n.r. gata cu vorba/am spus totul) sau OW, prescurtare de la Oll Wright (n.r. în regulă, dar scris greșit). Ani mai târziu, aceste expresii greșie au ieșit din vocabular și au fost înlocuite de OK, adică Oll Korrect, deși acest cuvânt era tot greșit.

Cuvântul are o legătură strânsă și cu unul dintre președinții Americii

De asemenea, o altă variantă a acestui cuvânt provine din America în anul 1840. La vremea respectivă, avea legătură cu cel de-al optulea preşedinte al SUA. Se pare că Martin Van Buren era numit în timpul campaniei electorale ‘Old Kinderhook’, care se referea la numele localității sale natale Kinderhook.

Old Kinderhook era prescurtat OK și însemna omul potrivit. O bună perioadă de timp, prescurtarea OK a apărut pe toate panourile electorale ale lui Martin Van Buren.

O altă origine a expresiei OK se leagă și de numele unui inginer auto Otto Kraus. El era angajat al fabricii de automobile Henry Ford, iar de fiecare dată când o mașină ieșea din fabrică o ștanța cu OK, după inițialele sale. Din acest motiv, expresia însemna ‘Bun’.

Expresia ar fi fost inventată și de britanici

Și britanicii au anumite mituri despre proveniența cuvântului. De obicei, englezii însemnau în evidențele militare numărul morţilor cu expresii de genul ’17K’, adică 17 morți. În zilele în care nu erau morți, în evidențe se trecea OK, însemnând 0 killed (n.r. zero morți).

Mai mult de atât, cifra zero s-a transformat între timp în litera O, astfel formându-se expresia OK.

Pe de altă parte, OK are și o explicație sportivă. În trecut, expresia Knock-out se folosea de arbitrii care confirmă astfel o victorie prin punerea la pământ a adversarului. Această expresie ar fi dat naștere, de fapt, expresiei OK.