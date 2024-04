Afacerea inedită cu care un student din România a dat lovitura în Anglia. Vrea să o aducă şi la noi, cifrele sunt încurajatoare

România a avut și are, în continuare, o generație de tineri, geniali unii dintre ei, care odată plecați în alte țări au dovedit acest lucru. Se pare că este și cazul de față, dar nu oricum, ci prin afacerea inedită cu care un student din România a dat lovitura în Anglia, iar acum vrea să o aducă şi la noi, având în vedere că cifrele sunt încurajatoare.

Trăim într-o eră a vitezei, și avem nevoie de lucruri rapide

Dacă secolul trecut a fots unul a inovațiilor și a boom-urilor tehnologice, secolul XXI- este și va fi, cu siguranță, unul al lucrurilor făcute rapid și la îandemână, iar dovada acestui fapt stau seria imensă de start-up-uri din toată lumea, unele dintre ele cu idei inovatoare, precum afacerea inedită cu care un student din România a dat lovitura în Anglia.

Altele, nu atât de inovatoare, dar extrem de utile, și-au făcut loc în viața noastră de zi cu zi, iar unele dintre ele le regăsim și pe piața românească, vorbind aici de acele afaceri, sau francize, de servicii rapide, de la simplul pahar de cafea, până la mâncărurile de tip extra fast-food.

Dar, pentru că vorbeam de tinerii români, a venit momentul să vorbim de o afacere, de fapt un mic start-up, care a reușit să-și câștige locul pe piața britanică, una extrem de deschisă la nou, și mai ales la lucrurile făcute în mod rapid.

Afacerea inedită cu care un student din România a dat lovitura în Anglia

După cum o descrie chiar cel care a inventat-o, afacerea inedită „s-a născut din pasiunea de a descoperi cea mai bună cafea din lume și de a o aduce publicului într-un mod durabil”.

În urma eforturilor și a unie muncii asiduue, marca tânărului antreprenor român Alexandru Popescu, absolvent al Universității Coventry, a devenit rapid recunoscută pentru dedicarea sa față de sustenabilitate și a câștigat mai multe premii de mediu la Londra și Miami.

Tânărul student deschidea această afacere, sub numele de „Cab’n Go Coffee” în urmă cu 2 ani, iar saltul spectaculos făcut în acesată perioadă, am putea spune că certifică ideea unei afaceri de succes, într-un timp atât de scurt.

Cu toate astea, în 2024, brandul nu mai este fizic, ci doar online, după cum precizează tânărul antreprenor, motivul fiind „Costurile în Marea Britanie sunt cu 30% mai mici decât în România, în aproape orice, de la furnizori şi până la servicii”.

Într-un interviu pentru ZF.ro, Alaxandru povestește cum a început totul, și de unde i-a venit ideea pentru afacerea inedită cu care a dat lovitura în Anglia:

„Lumea bea cafea, dar cum pot eu să fac asta mai bine? Şi am zis de ce să nu ajut şi mediul înconjurător, iar primul lucru pe care l-am făcut când m-am întors în Marea Britanie a fost să cumpăr un taxi londonez. Am ales o astfel de maşină pentru că acestea poluează mult mai mult decât maşinile normale într-un an. Am pensionat taxiul respectiv şi l-am convertit într-o cafenea mobilă”, povesteşte Alexandru Popescu, conform publicației menționate.

Alexandru Popescu vrea să aducă start-up-ul în piața românească

Dacă ar fi să ne uităm în această zonă a peiței, vom constata că deja există idei aproximativ similare, prin francize deja bine împământenite în piață, cum ar fi franciza „5 t oGo”, „Starbucks”, sau „McCafe”.

Dar, deși aparent saturată, mai este încă loc pentru o astfel de afacere, iar tânărul Alexandru Popescu spune că s-a gândit serios și a făcut demersurile necesare pentru a aduce brand-ul său, „Cab’n Go Coffee”, și în România:

„Am început demersurile încă de acum un an prin căutarea potenţialilor parteneri. Între timp, am reuşit să găsesc un partener aici, am împărţit businessul local 50-50 tocmai pentru a facilita încrederea şi a ne asigura că vom colabora împreună, astfel încât să creştem unde ne dorim.”, precziează tânărul pentru aceeași publicație.

Cu planuri de a-și deschide în România locații sub același brand, Alexandru Popescu este, poate, încă o dovadă a faptului că România mai are minți strălucite și viitori oameni de afaceri buni care pot contribui la economia locală într-o notă extrem de pozitivă.