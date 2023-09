Reacția Cristinei Ciobănașu când s-a întâlnit la o nuntă cu Vlad Gherman și logodnica sa, Oana Moșneagu: ”A fost cel mai mare test”

Cristina Ciobănașu a făcut noi dezvăluiri în cadrul podcastului ZUnivers Podcast. Actrița a vorbit despre despărțirea de Vlad Gherman dar și despre provocările care au urmat după. Mai mult, artista a povestit și o întâmplare care a avut loc după despărțire. La nunta unor prieteni, cei doi s-au întâlnit și au fost nevoiți să stea la aceeași masă. Cum a decurs totul?

Timp de nouă ani, Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au trăit o adevărată poveste de iubire. Însă, cei doi și-au dat seama că nu sunt făcuți unul pentru altul și au decis să pună capăt relației. Ulterior, cei doi și-au refăcut viața și și-au găsit liniștea în brațele unor alți parteneri.

Cristina Ciobănașu a decis să răspundă provocării lansate de moderatoarea podcastului ZUnivers. Astfel că, actrița a răspuns cu ”da” provocării și a decis să se deschidă în fața internauților. Artista a mărturisit că s-a gândit destul de mult înainte de a participa la acest podcast.

”Am hotărât să ies în lume, să merg la evenimente, să accept invitații la podcast-uri. Odată cu expunerea există și feedback. Eu nu prea citesc comentariile pentru că sunt destul de sensibilă, pentru că mă afectează, chiar dacă pare că sunt în bula mea.

Azi dimineață am vrut să mă pregătesc să văd cam în ce constă podcast-ul tău, și l-am găsit și pe cel cu Radu Țibulcă, pe care l-am făcut acum ceva timp. Și am găsit unele comentarii pe care nu le-am înțeles, am avut senzația că am dezamăgit oamenii care s-au uitat la mine în anii ăștia, că nu am știut să fructific norocul meu. Asta a fost ce m-a marcat emoțional în dimineața asta.

Eu m-am retras ca să mă cercetez mai bine, de multe ori m-am gândit că nu am ce să împărtășesc pentru că în povestea mea 50,60, 90% a avut un mare rol norocul, dacă nu aveam noroc nu știa nici naiba de mine. Poate că rămâneam să cânt în corul Bisericii în satul în care m-am născut. Probabil că îmi voi da seama la sfârșitul vieții cât la sută a fost noroc și cât a fost munca. ”