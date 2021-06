Vestea că Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit după 9 ani de relație i-a afectat pe foarte mulți fani. Chiar dacă se credea că aceștia o să rămână împreună pentru totdeauna, iată că legătura lor nu a avut succes. Actrița a trecut prin clipe grele după ce și-a luat adio de la prima dragoste, așa că există lucruri ce încă o afectează la 4 luni de la separarea de fostul iubit.

Cristina Ciobănașu încearcă să se obișnuiască cu faptul că este o femeie singură, așa că a început să meargă la psiholog pentru a depăși orice provocare. Chiar dacă s-a despărțit de Vlad Gherman, vedeta a avut doar lucruri bune de spus despre fostul partener într-un nou interviu. Aceasta prețuiește fiecare moment trăit alături de prima ei dragoste, chiar dacă totul s-a năruit.

„Nu a fost ușor, a fost o perioadă extrem de dificilă, pe care am gestionat-o cum am putut. Am început să merg la psiholog, încerc să mă concentrez pe muncă și încerc să fac lucruri pentru mine, lucruri care îmi fac plăcere.

Vlad a fost prima mea iubire și așa va rămâne în sufletul meu. Este un om capabil să iubească persoana de lângă el mai mult decât pe el însuși. Am trăit o poveste de iubire ca în filme și amintirea atâtor momente frumoase n-o să ne-o ia nimeni, niciodată.

Nu putem vorbi despre un moment anume în care am simțit că despărțirea este iminentă, au fost mai multe lucruri care s-au acumulat în timp și pe care le-am discutat înainte de a lua hotărârea să mergem pe drumuri separate.”, a dezvăluit Cristina Ciobănașu pentru revista Viva!.