Vlad Gherman, momente de panică în București: ‘M-am aruncat, era să nu mai fiu’

Vlad Gherman a fost la un pas de a ajunge la spital, cu puțin timp în urmă. Actorul le-a povestit fanilor ce sperietură a tras și cum s-a întâmplat totul.

Fostul iubit al Cristinei Ciobănașu a tras sperietura vieții lui, cu câteva momente în urmă, când a fost implicat într-un incident în trafic.

Din fericire, actorul a scăpat cu bine din această situație, însă s-a speriat cumplit. Vlad Gherman se plimba cu trotineta electrică, iar o mașină era să îl lovească grav. Tânărul s-a aruncat pe trotuar și a scăpat teafăr.

„Știu că sună ciudat, dar era să nu mai fiu acum câteva minute. Mergeam cu trotineta electrică, eram pe trecerea de pietoni, mergeam cu 20 km/h, cât prinde trotineta, și când să dau de ghidon… trebuia să fac stânga, nu trebuia să traversez. Am dat stânga și trotineta nu a făcut nimic, pentru că mie mi-a căzut partea asta. Eu nu mi-am dat seama. Trotineta s-a dus înainte, eu m-am panicat, m-am aruncat de pe ea și am lăsat-o să se ducă. A venit o mașină, s-a oprit la limită, nu a lovit trotineta. Eu eram în fund pe trotuar. Am stat puțin să-mi revin. Cam asta e. Aveți grijă de voi!”, a spus Vlad Gherman pe Instagram.