Vlad Gherman, adevărul după despărțirea de Cristina Ciobănașu. De ce nu se vede cu altă femeie

Actorul Vlad Gherman a vorbit despre relația pe care a avut-o cu actrița Cristina Ciobănașu, dar și despre cum îi este ca proaspăt burlac, o viață pe care nu o consideră prea ”productivă”. Cu toate acestea, el a spus că nu e pregătit să înceapă o nouă relație.

Întrebat despre viața personală, dar și despre cât este de curtat acum că este singur, Vlad Gherman a spus că încă ține ”doliu”, după ce s-a despărțit de iubita lui.

Vlad Gherman a spus și cum a fost începutul relației sale cu Cristina Ciobănașu.

„Primul an de relație a fost mai complicat. Cunoscusem o fată (Criss), care mi-a fost alături și atunci când eu nu eram vindecat după relația anterioară. Criss nu doar că a avut răbdare cu mine, dar mi-a fost și cel mai bun prieten. Eu mă aflam la început într-o situație dificilă emoțional, iar ea a știut cum să mă ridice la suprafața și să mă facă să văd că viața merge înainte și că mă așteaptă multe lucruri frumoase înainte. Deși era doar o adolescentă, era cea mai matura fată de vârsta ei pe care o cunoscusem. Mi-a oferit cel mai frumos lucru: inima ei.

Mi-am promis că voi avea grijă de inima ei și eu cred că am reușit să fac asta. De acolo am pornit împreună la drum și am fost uniți, am fost unul pentru celălalt și am trăit împreună multe clipe pe care nu o să ni le ia nimeni. Am atâtea povești frumoase de spus despre ea și despre noi. Din păcate, nimeni și nimic nu iți poate promite că relațiile nu se vor schimba. Oamenii evoluează și întotdeauna există riscul ăsta, pe care trebuie să și-l asume ambii parteneri. Asta nu înseamnă că noi nu ne-am iubit așa cum a văzut toată lumea. Înseamnă doar că ne aflam în puncte diferite ale evoluției noastre atunci când am hotărât să ne separăm drumurile.”, a mai mărturisit Vlad.