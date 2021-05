Vlad Gherman, decizie clară după un an de pandemie. A făcut marele anunț

La câteva luni de la despărțirea de Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman a făcut un anunț pentru fanii lui.

Actorul a spus că este pregătit să se pună pe treabă, iar asta pentru că în pandemie s-a răsfățat și a mâncat peste măsură, așa că s-a îngrășat.

Acum, Vlad Gherman este hotărât să slăbească, pentru că nu îi mai vin hainele.

”Gata! Ma ambitionez. De astazi incep aventura “Lets get back in shape”…ma rog, de saptamana viitoare ca maine plec la Sighisoara cu @adela_paginaoficiala team 😂 Daaaaaar, nu mai pot! Deja ma da burta afara din pantaloni 🤦🏻 #new #journey #gym #bodytransformation #motivated”, a scris Vlad Gherman pe Instagram.