Viviana Sposub pune pe jar inimile domnilor. Iubita lui George Burcea și-a etalat, din nou, formele voluptoase pe Internet.

Viviana Sposub, cunoscuta prezentatoare TV și partenera actorului George Burcea, a reușit din nou să atragă atenția fanilor săi de pe Instagram. Vedeta a postat recent o fotografie în care poartă o rochie albastră ce îi pune în evidență formele voluptoase, stârnind reacții entuziaste din partea urmăritorilor săi.

Fanii de acasă au fost încântați de apariția sa, lăudându-i frumusețea în comentarii și oferindu-i aprecieri pe bandă rulantă. De fiecare dată când Viviana postează o fotografie nouă, ea reușește să captiveze atenția comunității sale online, care nu încetează să fie uluită de farmecul și eleganța ei. Popularitatea sa în mediul online este în continuă creștere, iar postările ei devin rapid virale, adunând mii de like-uri și comentarii.

Viviana Sposub continuă să fie o prezență de neegalat pe rețelele de socializare, reușind să își mențină fanii aproape prin aparițiile sale spectaculoase și pline de stil.

Viviana Sposub a declarat că își dorește foarte mult să devină mamă și, deși nu știe dacă acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat, este sigură că va fi mamă la un moment dat. Ea a menționat că îi plac foarte mult copiii și ar fi foarte fericită să ajungă la acest capitol al vieții sale.

„Îmi doresc foarte mult să fiu mamă. Nu știu dacă mă văd mamă în viitorul apropiat, dar cu siguranță voi fi mamă. Am simțit asta întotdeauna, îmi plac foarte mult copiii. M-aș bucura foarte mult să ajung și la acest capitol al vieții mele.”, a spus Viviana Sposub în urmă cu mai mult timp.

Viviana Sposub a povestit fericită despre vacanța sa în Statele Unite ale Americii. Iubita lui George Burcea a menționat că, din păcate, nu poate lucra acolo deoarece are nevoie de o viză specială. Cu toate acestea, a fost încântată să petreacă mai mult timp în America și să viziteze toate locurile pe care le avea în plan.

„În America, pentru mine, totul e extrem de impresionant. Mă simt ca acasă deja acolo. Am copilărit uitându-mă la producții care au fost filmate ori la New York, ori la L.A. Acum am ocazia să văd toate locurile pe care le vedeam atunci când eram copil și pe care visam să le vizitez într-o zi”, a mai spus aceasta.