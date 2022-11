Viviana Sposub pleacă de la Kanal D. A cerut rezilierea contractului, ce decizie a luat vedeta EXCLUSIV

Relația dintre George Burcea și Viviana Sposub e din ce în ce mai serioasă. Pe lângă faptul că locuiesc împreună, cei doi plănuiesc să stea mai mult timp peste Ocean și să-și încerc norocul în actorie. Mai mult, frumoasa brunetă a anunțat că va lipsi din țară mai multe luni, motiv pentru care ar dori rezilierea contractului cu postul Kanal D.

George Burcea va călca doar peste câteva zile pe covorul roșu dintr-un celebru local din Los Angeles, la lansarea oficială a serialului Wednesday, ce va fi difuzat pe Netflix, o continuare de fapt a celebrei Familii Adams. Și o va face la brațul actualei sle iubite, Viviana Sposub, care-l însoțește în America, iar printre actorii invitați la evenimentul ce va avea loc cu mare fast se numără și starul american Catherine Zeta Jones, distribuită în același serial.

Încă soțul Andreei Bălan în acte, actorul a făcut tot posibilul ca iubita sa să-l poată însoți, mai ales că invitația primită era pentru două persoane. Motiv pentru care s-a implicat și pentru strângerea documentelor necesare ca bruneta să poată obține viza de America.

Mai mult, se pare că cei doi vor petrece ceva timp peste Ocean și nu se vor întoarce acasă imediat după lansarea serialului. Potrivit unei surse, Viviana și-ar fi anunțat intenția din acest motiv, de a rezilia contractul cu Kanal D, care expira abia peste un an, deși în prezent ea nu mai are nicio emisiune.

După lansarea filmului, George Burcea mai are de onorat și alte angajamente, iar la rându-i, Viviana își va încerca să ea norocul în actorie.

De aproximativ doi ani, de când s-au îndrăgostit unul de altul în „Fermă”, cu ocazia show-ului tv, Viviana Sposub și George Burcea sunt de nedespărțit. De mai bine de jumătate de an, cei doi s-au mutat, cu chirie, într-un apartament din buricul capitalei și își fac planuri de căsătorie, dar după ce actorul va termina cu toate procedurile de divorț de Andreea Bălan.

George are ceva rude în America, dar potrivit apropiațiilor, cei doi urmează să locuiască singuri, pe parcursul șederii lor peste Ocean.

„Relația noastră e oficializată de când am ieșit din fermă. Pasul următor nu știm când îl vom face. Mai am mici chichițe de rezolvat din trecutul meu. Dar cel mai important e că noi ne iubim. Așa cum în fermă am luat lucrurile pas cu pas, după doi ani de relație, lucrurile se iau tot pas cu pas. Mai devreme sau mai târziu, vom face și acel mare pas”, ne spunea George Burcea, referindu-se la actuala sa iubită.